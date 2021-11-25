У Києві сталася аварія за участю сміттєвоза, "швидкої" та позашляховика (відео)

У Києві сталася аварія за участю сміттєвоза, "швидкої" та позашляховика (відео)

Водія "швидкої" госпіталізували.

У Дніпровському районі Києва ввечері 25 листопада трапилася подвійна ДТП: зіткнулися вантажівка MAN, автомобіль швидкої допомоги та позашляховик Lexus.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Як розповіли патрульні поліцейські, сміттєвоз рухався на зелений сигнал світлофора. Швидка допомога їхала зі сторони проспекту Перова із увімкненими проблисковими маячками на червоний сигнал світлофору. Водій МАN не встиг загальмувати та влетів у швидку. Від удару карету швидкої розвернуло та відкинуло у позашляховик.

Відомо, водія швидкої допомоги госпіталізували. Кермувальник сміттєвозу не постраждав.

Правоохоронці з‘ясовують, чи перебував водій вантажівки під дією алкогольних чи наркотичних речовин.

Аварія за участю "швидкої" сталася у Києві: сміттєвоз рухався на зелений сигнал світлофору

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