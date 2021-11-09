У Києві сталася подвійна аварія: між автівками затисло поліцейського

У копа увігнався легковик, коли він саме оформлював ДТП.
У Києві на проспекті Академіка Вернадського сталася подвійна аварія. Між автівками затисло поліцейського. У нього увігнався легковик, коли він саме оформлював ДТП.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 9 листопада.
За попередньою інформацією, спершу зіткнулися дві автівки - Renault та BMW.
Коли на місці вже працював екіпаж патрульної поліції, на великій швидкості в розбиті машини врізалося ще й третє авто - Hyundai.
Одного із поліцейських затисло між легковиками. Правоохоронця та чоловіка з травмами ушпиталили медики, загрози їхньому життю немає. У патрульного перелом ноги та забої.
Водій Hyundai з місця втік.
Поліцейські негайно розпочали пошук втікача та вже за кілька хвилин з'ясували місце його проживання та затримали біля під'їзду будинку.
Інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння він відмовився.
Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.
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