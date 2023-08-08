У Києві сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки – відео

На лівому березі столиці палала квартира.
У Дніпровському районі Києва 8 серпня спалахнула пожежа в одній із квартир у багатоповерхівці. Повідомлення про пожежу надійшло о 08:06 ранку за адресою: вул. Ентузіастів, 7/3.
У пресслужбі ДСНС сайту ТСН.ua розповіли, що на місці було встановлено, що в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку горить балкон, з розповсюдженням вогню на суміжний балкон.
"Загоряння було локалізовано о 08:51. Обійшлося без постраждалих. Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині блискавка підпалила кілька будинків (фото).
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