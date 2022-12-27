У Києві стався вибух у житловому будинку: здетонував газовий балон

Вибуховою хвилею в квартирі пошкодило вікна.
В Києві стався вибух в житловому будинку на вулиці Райдужній.
Як повідомили сайту ТСН.ua в столичній ДСНС, здетонував туристичний газовий балон у квартирі на 3 поверсі 16-поверхового будинку.
"На щастя, ніхто не постраждав. Після вибуху не сталося загоряння. В квартирі пошкоджені вікна", - розповіли нам рятувальники.
Деталі будуть встановлювати правоохоронці.
Надзвичайні події у Києві
Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, в столиці спалахнула пожежа в 10-поверховому будинку в Дарницькому районі столиці. Причина загорання наразі невідома.
18 грудня в магазині у Броварах вибухнув газовий балон.
Як попередили у поліції, в Україні зростають загрози нещасних випадків під час використання альтернативних засобів обігріву, неправильна експлуатація яких призводить до вибухів або пожеж.
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