У Києві стався вибух у житловому будинку: здетонував газовий балон

В Києві стався вибух в житловому будинку на вулиці Райдужній.

Як повідомили сайту ТСН.ua в столичній ДСНС, здетонував туристичний газовий балон у квартирі на 3 поверсі 16-поверхового будинку.

"На щастя, ніхто не постраждав. Після вибуху не сталося загоряння. В квартирі пошкоджені вікна", - розповіли нам рятувальники.

Деталі будуть встановлювати правоохоронці.

Надзвичайні події у Києві

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, в столиці спалахнула пожежа в 10-поверховому будинку в Дарницькому районі столиці. Причина загорання наразі невідома.

18 грудня в магазині у Броварах вибухнув газовий балон.

Як попередили у поліції, в Україні зростають загрози нещасних випадків під час використання альтернативних засобів обігріву, неправильна експлуатація яких призводить до вибухів або пожеж.

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