У Києві стеля квартири обвалилась на голову її власниці через сусідський ремонт

Бетонна брила завдала поранень жінці.

У центрі Києва на вулиці Саксаганського у історичному будинку, якому 120 років, завалилася стеля. Мешканка квартири, в якій це сталося, зазнала травм голови.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

За попередніми даними, обвал спричинив ремонт у квартирі поверхом вище. Чоловік постраждалої розповідає, що саме ліг перепочити, аж раптом почув гуркіт у квартирі згори, в якій саме проводяться ремонтні роботи. І за якийсь час побачив, що на стелі утворюються дрібні тріщинки. В цей час зайшла до кімнати його дружина і він показав на стелю, щойно жінка підняла голову, величезний шмат бетонної штукатурки посипався із 4-метрової висоти.

Чоловік устиг відскочити, жінка ж не зорієнтувалась і брила вдарила її. Зараз 71-річна жінка у лікарні, поки про її стан не повідомляють.

Сусід згори, який проводить роботи, прислав до постраждалих юриста, який запевнив, що у разі визнання, що стеля обвалилась саме через їхній ремонт, компенсують всі витрати.

Новини України: у центрі Києва у 120-річному будинку завалилася стеля, мешканка зазнала травм голови

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