У Києві стріляли у відомого журналіста-опозиціонера з Казахстану: що відомо на цей момент (відео)

Усе, що відомо про замах на журналіста – в ексклюзиві TSN.ua.

У Києві посеред білого дня 18 червня невідомий стріляв у чоловіка в автівці, а потім утік. Вся поліція на вухах – нападника шукають. Постраждалий виявився відомим журналістом-опозиціонером із Казахстану! Усе, що відомо про подію – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Розстріл у центрі Києва!

У Києві невідомий розстріляв чоловіка і втік. Сталося це у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією, нападник підійшов до припаркованого авто, в якому перебувало подружжя, і вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка не постраждала.

"До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції. Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не зазнала. На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", – розповіли у поліції.

Двір у Києві, де скоєно замах на Айдоса Садикова / Фото: Офіс генерального прокурора

Хто постраждалий?

Спершу про особу постраждалого нічого не розповідали.

Потім стало відомо, що поранений – казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Інформацію про напад у своїх соцмережах підтвердила і його дружина Наталія Садикова.

"Сьогодні у Києві, біля власного будинку, був скоєний замах на Айдоса Садикова", – написала вона.

Допис дружини журналіста

Що відомо про Айдоса Садикова?

У коментарях жінку миттєво засипали питаннями, у якому стані чоловік та чи все добре з нею та дітьми, однак вона деталей не повідомила.

Офіційно інформацію про те, що з Айдосом – наразі не коментують, втім за інформацією ЗМІ, чоловік перебуває у тяжкому стані.

Айдос Садиков – казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БасЕ, який відомий своєю критикою влади Казахстану, на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ.

З 2014 року родина Садикових переїхала до України та проживала у столиці, а також отримала статус біженців. Переїхати довелося після відкриття провадження щодо Наталі Садикової за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту вважав “брехливим” матеріал про нього, який, за його твердженням, був написаний Садиковою та опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом.

У жовтні 2023 року в Казахстані Айдос та Наталія були оголошені у розшук за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі" і в тому числі як авторів YouTube-каналу БасЕ.

Айдос Садиков з дружиною Наталією. Фото: Natalya Sadykova / facebook.com

Переслідування на батьківщині

Раніше на батьківщині Садиков відбував два роки у в'язниці за нібито хуліганство. Сам Садиков називав справу сфабрикованою та пов'язаною з його політичною діяльністю. А про свій розшук у коментарі "Азаттику" Айдос Садиков сказав, що вбачає у порушенні справи політичне підґрунтя, адже на створеному каналі в YouTube публікуються відеоролики з критикою на адресу влади Казахстану.

"За 20 років опозиційної діяльності порушували безліч кримінальних справ, і завжди кримінальні справи фабрикувалися. Цього разу порушили справу суто за "політичною статтею". 174-та стаття – така сама стаття, як сталінська 58-та. Зараз у Казахстані йдуть масові репресії, порушують кримінальні справи та саджають усіх поспіль: активістів, журналістів, блогерів. І в цьому випадку не оминули і нас. Сам факт того, що режим перейшов на жорсткі масові репресії, говорить про те, що він нестійкий, не має серйозної соціальної опори, дуже боїться народних заворушень. Час загравання з народом закінчився. Казки про "новий Казахстан" – теж", – казав Садиков.

Кого останнім часом критикувала родина?

Та на цьому родина зупинятися не збиралася, Айдос заявив, що YouTube-канал продовжить роботу, попри все. Наразі канал має понад мільйон підписників. Крайнє відео вийшло за декілька годин до нападу на Садикова, де президент Токаєв названий "маріонеткою російського впливу", яким керують російські агенти.

Подружжя Садикових публікує відео про те, як президент Казахстану прикриває злочини потрібних людей, продає державну землю та дозволяє російським військовим проводити на своїй території навчання після чого вони відправляються вбивати українців.

Для замаху найняли кілера?!

Тож є версія, що це був замах через професійну діяльність. Правда різала в очі настільки, що не поскупилися і на кілера?! За даними журналістів, він цілився у голову, використовуючи глушник.

Команда TSN.ua бажає швидкого одужання Айдосу Садикову та терпіння його родині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️ У КИЄВІ СТРІЛЯЛИ У ВІДОМОГО ЖУРНАЛІСТА-ОПОЗИЦІОНЕРА З КАЗАХСТАНУ!

Нагадаємо, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану Айдоса Садикова.

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