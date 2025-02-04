У Києві стрімко здорожчали приміські маршрутки на 10-25 гривень: що відбувається

У столичному регіоні – нова хвиля здорожчання вартості проїзду у приміських маршрутках. У Мережі пишуть, що вартість проїзду в автобусах з Василькова до Києва днями зросла від 50 до 75 гривень.

Також змінилися цінники на проїзд у автобусах з Вишневого до Контрактової площі – замість 35 гривень тепер треба платити 50 гривень. Зросла вартість проїзду від Петропавлівської Борщагівки до метро "Академмістечко" та на деяких інших маршрутах столичного регіону.

Які причини для здорожчання?

В Асоціації перевізників Київської області, підтверджують факт збільшення вартості проїзду у приміських маршрутках.

"Дійсно, відбулося зміна вартості проїзду в сторону збільшення. Причому воно зафіксовано на усіх напрямках, не тільки з Василькова до Києва. Останній раз перевізники переглядали тарифи у 2022 році. За цей час зросли ціни буквально на все – пальне, запчастини, газ, електроенергія, увесь сегмент ринку. Наприклад, на 300% зросло страхування комерційного транспорту та страхування життя пасажирів, збільшено військовий збір. Тож збільшення тарифу під час війни, це – непопулярний, але вимушений крок, адже здорожчення, яке відбувається не компенсуватиме усіх втрат перевізників, а є лише легким індексуванням розміру тарифу", - розповідає ТСН.ua Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

Нові цінники шокують

В асоціації погоджуються, що нові цінники можуть шокувати пасажирів, адже одна справа, коли ціни у магазинах змінюються у сторону збільшення на одну гривню, а зовсім інша, коли вартість проїзду в один момент зростає на 10-15-25 гривень. Цікаво, що проїзд у приміських маршрутках не подорожчав в один день, а перевізники роблять це поступово розміщуючи оголошення в салонах автобусів.

"Перевізники змушені піднімати тарифи. Хтось на 10 гривень, а хтось на 25 гривень – все залежить від довжини маршруту. Але ж і тарифи не переглядалися з 2022 року. Звісно, було б краще збільшувати тариф поступово, наприклад, по 10 гривень раз на рік, а не одразу на 25 гривень. Але перевізник вирішив саме так. Причому вони переглядають тариф вже вдруге від початку війни. Нагадаю, що перевізники мають право самостійно переглядати розмір тарифу, при збільшенні на 10% складової його собівартості", - зазначає Олексій Павленко.

Усе через гіперінфляцію

В Асоціації додають, що подібне відбувається через гіперінфляцію в країні.

"Що таке зараз 70 гривень? Це лише дві чашки кави. На ці гроші вже навіть пачку цигарок не купиш. І до магазину люди ходять з купюрами, де три нулі. Тому перевізники змушені йти на підвищення тарифів, бо якщо вони не покриватимуть витрати, то їм доведеться згортати свої потужності. Переходити до так званої оптимізації, тобто випускати на лінію не 10 автобусів, а 5. А це загрожує тим, що вони не зможуть вивозити усіх бажаючих, які користуються цим видом транспорту", - підсумовує Олексій Павленко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві здорожчає проїзд на 5 гривень: яких маршруток це стосується.

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