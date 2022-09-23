У Києві судитимуть мисливців на іноземців - серед них 18 жінок: фото

Збитки кожного постраждалого сягали від 2 тисяч гривень до 100 тисяч.

У Києві скоро почнуть судити угруповання з шести осіб, яке полювало на іноземців з метою пограбування.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, обвинувачені розробили таку схему: певні жінки заманювали іноземців в ресторан, там тривала зустріч, після чого чоловіку приносили чек. Сума в ньому значно перевищувала реальну вартість замовлення.

"Як з`ясувалося, жінок там було багато, близько 18. Але більшість з них – це свідки. Інколи жінки не знали про кінцеву мету цих порушників. Тобто жінок просили посидіти для вигляду. Організатор працював у цьому самому закладі", - повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Також читайте Знімав для росЗМІ провокативні стріми про ТРО і ЗСУ: у Києві відомому блогеру повідомлено про підозру

За даними правоохоронців, угруповання відбирало в іноземців, які не хотіли сплачувати захмарні рахунки, кошти та особисті речі.

Загалом збитки кожного постраждалого сягали від 2 тисяч гривень до 100 тисяч.

"Відбирали те, що було у іноземців при собі – гроші, телефони", - повідомила нам речниця київської поліції Юлія Гірдвіліс.

Стосовно злочинної групи скеровано до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження для розгляду справи по суті. Підозрюваним загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, до складу зазначеного злочинного угруповання входив організатор-іноземець та шестеро спільників.

Як покарати російських військових злочинців за звірства проти україніців

Читайте також: