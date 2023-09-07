У Києві суттєво зросла вартість оренди квартир: які ціни та де дешевше

У Києві за останні пів року суттєво зросла оренда житла. Якщо раніше в середньому орендувати квартиру в столиці коштувало 12 тисяч гривень, зараз ціна сягає 15 тисяч. Тобто на три тисячі або на 24% більше.

Про це свідчить статистика порталу M2bomber, який аналізує всі оголошення, розміщені в Мережі.

За рік оренда житла зросла на 3 198 гривень. Протягом останнього місяця ціна зросла трохи менше ніж на 10% – з 13 697 до 15 тисяч гривень.

Як змінилася ціна оренди / Фото: M2bomber

Зростання вартості оренди житла восени традиційно пов’язане з початком нового навчального року та збільшенням попиту в столиці. В серпні-вересні до Києва з’їжджаються студенти, а також після літнього сезону повертаються сім’ї з дітьми, які йдуть до шкіл і садочків.

Скільки коштує орендувати 1-кімнатну квартиру

Однокімнатні квартири станом на початок вересня найчастіше здають по 7 800 грн. 9,4% оголошень у Мережі пропонують саме за такою ціною. Трохи менше квартир, а саме 6,8%, можна орендувати за 19 800 грн. Ще в 6% оголошень такі ціни: 9 000 грн, 10 200 грн, 15 000 грн. Загалом вартість оренди однокімнатної квартири в Києві сягає понад 30 тис. грн на місяць.

Оренда однокімнатної квартири / Фото: M2bomber

Скільки треба заплатити за 2-кімнатну квартиру

Орендувати двокімнатну квартиру в Києві найлегше за 15 200 грн (8%) або ж 12 700 грн (7,3%), адже таких оголошень найбільше в Мережі.

5,3% двокімнатних квартир здаються за 16 800 грн;

за 10 400 грн – 6%;

16 800 грн, 24 800 грн – 5,1%.

Оренда двокімнатної квартири / Фото: M2bomber

Скільки коштує орендувати 3-кімнатну квартиру

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир – 15 200 грн. Таких оголошень налічується 8%. Ще 7,3% житла здається за 12 000 грн. Також часто зустрічаються такі ціни:

9 600 грн, 20 400 грн – 7,6%;

25 200 грн – 6,8%;

20 400 – 5,9%.

Оренда трикімнатної квартири / Фото: M2bomber

Де орендувати квартиру дешевше

За даними аналітиків, найдешевше орендувати квартиру можна у Святошинському районі – в середньому за 12 000 грн, а також у Подільському – 12 500 грн, Деснянському – 12 750 грн, Дарницькому та Дніпровському районах – 14 000 грн.

У яких районах найдорожче

Найвищі ціни на оренду квартир у Печерському районі Києва – 32 296 грн, а також у:

Шевченківському – 26 500 грн;

Голосіївському – 16 500 грн;

Солом'янському – 18 000 грн.

Купувати квартири в Києві також стало дорожче

За останні пів року середня вартість "квадрату" на вторинному ринку столиці зросла майже на 3 000 грн (5,85%) – від 49 922 грн до 52 844 грн.

Як зросла вартість купівлі квартири / Фото: M2bomber

Найчастіше власники нерухомості виставляють вартість "квадрату" для однокімнатних квартир на рівні 47 600 грн – 7,5% оголошень про продаж нерухомості в Мережі формується, виходячи з такої ціни.

Скільки коштує квадратний метр / Фото: M2bomber

Нагадаємо, президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта прогнозував, що восени винаймати житло стане дорожче на 10-15%. За його словами, це спостерігатиметься не лише в Києві, а й у багатьох великих містах через високий сезонний попит.

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