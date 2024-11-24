У Києві та низці областей вже четвертий раз за добу лунає повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні пізно ввечері 24 листопада вже четвертий раз за добу оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей.
За інформацією Повітряних сил, ворожий БпЛА рухаюєтьс в бік Києва з північно-східного напрямку.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.
Київська ОВА повідомляє, що сили ППО уже працюють по цілях на Київщині. У моніторингових чатах повідомляють, що вибухи лунають у Києві та Вишгороді.
Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці також працюють сили ППО через атаку ворожих БПЛА.
Нагадаємо, що попередні рази повітряну тривогу у Києві оголошували о 15:22 через загрозу від ворожих безпілотників, а також о 16:24.
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