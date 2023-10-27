У Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирок українською та висадив їх: поліція відреагувала

В поліції Києва прокоментували мовний скандал, що виник днями між пасажирами таксі та водієм, який відмовився спілкуватися з ними українською мовою.

Дві жінки користуючись послугами таксі повідомили, що у них виник конфлікт з водієм, тому що він розмовляв з ними російською мовою, а вони просили його спілкуватися українською. Після цього водій зупинив автомобіль, грубіянив жінкам, вони були вимушені залишити таксі.

На подію в поліції відреагували одразу, як тільки відео конфлікту з’явилося у соціальних мережах.

"Поліцейські Подільського районного управління поліції встановили особу водія. Його було запрошено до управління поліції та складено адміністративний протокол за статтею 173 – дрібне хуліганство. Окрім того, зібрано матеріали, які будуть скеровані на уповноваженого із захисту державної мови. Він буде приймати рішення щодо складання адмінматеріалу за порушення мовного закону", - повідомили сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, водій таксі компанії Bolt в Києві відмовився надавати послуги державною мовою. На прохання пасажирок говорити з ними українською, він попросив їх вийти з авто, виставив багаж на узбіччя та поїхав. Пізніше у компанії повіомили, що водія було звільнено й заблоковано в таксі-сервісі Bolt назавжди.

У Києві таксист відмовився надавати послуги українською та назвав пасажирок "хворими"

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