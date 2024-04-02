У Києві трамвай зійшов з рейок – подробиці (відео, фото)

У Києві біля станції метро Позняки трамвай зійшов з рейок.

У Києві 2 квітня на кінцевій зупинці біля станції метро Позняки, під час розвороту, із невстановлених причин зійшов із рейок трамвай, пасажирів в салоні не було. Внаслідок пригоди отримав травми перехожий чоловік, наразі його оглядають медики, діагноз встановлюється.

Деякі пабліки писали, що водій трамваю був у стані алкогольного сп'яніння. У "Київпастрансі" цю інформацію спростували.

"Водій тверезий, причини зʼясовуються, травму отримав перехожий що був на вулиці, його ушпиталили, життю та здоровʼю загроз немає", - розповіли у коментарі для ТСН.ua.

На відео видно, що трамвай зачепив споруди ринку на кінцевій зупинці.

У Києві трамвай зійшов з рейок

У Києві трамвай зійшов з рейок

Трамвай зійшов з рейок, ще не вийшовши на маршрут. Усе сталося на розворотному кільці, яке заставлене кіосками та величезним торговим наметом. До першої зупинки на маршруті №8 трамвай не доїхав буквально 15-20 метрів. Що спонукало водія їхати на розворотному кільці на такій швидкості – невідомо. Її будуть встановлювати правоохоронці.

У "Київпастрансі" повідомили, що на місце направили фахівців.

Також повідомляється, що затримується рух трамваїв № 8, 28Д. Рух трамвайних маршрутів № 8 організовано по маршруту № 32, трамвайних маршрутів № 28д до зупинки Харківський масив.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка з Київщини, який вночі з вилами нападав на односельців (фото).

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