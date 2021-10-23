У Києві тріщини в асфальті заливають "золотим" розчином: хто це робить і навіщо

У Києві тріщини в асфальті заливають "золотим" розчином: хто це робить і навіщо

На кожен витвір скульптор витрачає по пів тисячі гривень.

Київський скульптор вирішив допомогти дорожникам - власноруч заповнює тріщини в асфальті спеціальним розчином. Але перед застиганням вкриває його золотим забарвленням. Перехожих такі витвори неабияк дивують.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Скульптор Вахан Авакян дістає із наплічника кілька ємностей, пензль та щітку. Митець готує до перевтілення асфальт біля кафе, а точніше тріщини у ньому – на золоті. Чоловік наливає у стакани полімер - матеріал, яким і заповнює дорожні нерівності. Після того, як розчин трохи застигає, Вахан починає присипати його позолотою.

Сьогодні митець створює вже третю "золоту" тріщину. Кілька днів тому Вахан зробив перший такий перфоманс - виклав відео у Мережу і воно зчинило там ажіотаж.

"Тріщини самі по собі дуже красиві, вони дуже мальовничі. Так ми їх підкреслюємо, робимо ще більш красивими і акцентуємо увагу до цих проблем", - говорить скульптор.

ТСН.ua

Каже, витрачає на кожен такий витвір по пів тисячі гривень. Таким чином хоче привернути увагу до серйозних проблем.

"Вважаю, що це красиво, що це приверне увагу. Як мінімум це проблеми з дорожнім покриттям - як на дорогах, так і пішохідні зони", - говорить скульптор.

Чи протримаються ці "золоті" тріщини на дорозі хоча б стільки, скільки тримається ямковий ремонт дорожників? Вахан каже, що полімер міцний і віддерти його буде непросто.

Новини України: столичний скульптор ремонтує тріщини в асфальті "золотом"

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