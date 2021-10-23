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У Києві тріщини в асфальті заливають "золотим" розчином: хто це робить і навіщо

У Києві тріщини в асфальті заливають "золотим" розчином: хто це робить і навіщо

ТСН.ua

На кожен витвір скульптор витрачає по пів тисячі гривень.

Київський скульптор вирішив допомогти дорожникам - власноруч заповнює тріщини в асфальті спеціальним розчином. Але перед застиганням вкриває його золотим забарвленням. Перехожих такі витвори неабияк дивують.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Скульптор Вахан Авакян дістає із наплічника кілька ємностей, пензль та щітку. Митець готує до перевтілення асфальт біля кафе, а точніше тріщини у ньому – на золоті. Чоловік наливає у стакани полімер - матеріал, яким і заповнює дорожні нерівності. Після того, як розчин трохи застигає, Вахан починає присипати його позолотою.

Сьогодні митець створює вже третю "золоту" тріщину. Кілька днів тому Вахан зробив перший такий перфоманс - виклав відео у Мережу і воно зчинило там ажіотаж.

"Тріщини самі по собі дуже красиві, вони дуже мальовничі. Так ми їх підкреслюємо, робимо ще більш красивими і акцентуємо увагу до цих проблем", - говорить скульптор.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Каже, витрачає на кожен такий витвір по пів тисячі гривень. Таким чином хоче привернути увагу до серйозних проблем.

"Вважаю, що це красиво, що це приверне увагу. Як мінімум це проблеми з дорожнім покриттям - як на дорогах, так і пішохідні зони", - говорить скульптор.

Чи протримаються ці "золоті" тріщини на дорозі хоча б стільки, скільки тримається ямковий ремонт дорожників? Вахан каже, що полімер міцний і віддерти його буде непросто.

Новини України: столичний скульптор ремонтує тріщини в асфальті "золотом"

Новини України: столичний скульптор ремонтує тріщини в асфальті "золотом"
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