У Києві у деяких будинках більше не вимикатимуть світло: що там вигадали

У Києві перша багатоповерхівка стала віддавати у загальну мережу власновироблену електроенергію. Тамтешнє ОСББ взяло участь у декількох міських програм: закупило інвертори, акамулятори, а дах обставило сонячними панелями. Тож, коли вимикають світло, то у багатоповерхівці все працює. А цього місяця надлишок електроенергії тут стали продавати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Як у будинку встановили власну сонячну станцію

На даху багатоповерхівки встановили сонячні панелі. І тепер, коли повсюди вимикається світло, тут усе працює.

Загалом тут є 72 панелі, два інвертори і шість акумуляторів - у підвалі. Ця власна сонячна електростанція розрослася, адже ТСН тут була навесні і всього цього було удвічі менше. А тепер є вже і надлишок виробленої електроенергії, яку почали віддавати у загальну мережу.

"От прямо зараз наш будинок віддає в загальноміську мережу 10 кВт енергії, яку ми накопичили протягом сонячного дня. Закачали в акумулятори і автоматика так налаштована, що саме у піковий час споживання – це 18-22 год., ми трошки її віддаємо", - каже голова ОСББ Станіслав Донцов.

Не лишень споживати, а й віддавати електроернергію багатоповерховим будинкам дозволили торішні зміни до законодавства. Щоби стати "активним споживачем" тутешнє ОСББ виконали низку технічних умов. Проклали потужніші кабелі, замінили автоматику та встановили двосторонні лічильники.

Сонячні панелі на даху будинку

Скільки будинок взяв з мережі електрики, а скільки віддав - вони бачитимуть наприкінці місяця. Різницю сплачуватимуть або вони, або їм.

"Але ми споживаємо як побутовий споживач за фіксованим тарифом 4,32 коп, а віддаємо ми за ринковим тарифом – і у вечірні години пік – це 9 грн. Може так скластися, що віддавши навіть на 300 кв менше, ніж спожили, ми все одно зщалишимося у плюсі. Бо ми відаємо за піковою ціною ринку", - каже Станіслав Донцов.

Передплата акумулюватиметься на рахунку ОСББ і цими грошима вони розраховуватимуться за спожите світло у похмурі зимові місяці. В ідеалі, прораховує голова ОСББ, сплата за електроенергію у них має зійти до нуля.

Частина СЕС

Як мешканцям будинку скористатись програмами

Загалом власна СЕС обійшлася у понад 3 мільйони гривень. Але вони скористалися міською програмою 70 на 30. Це коли місто платить 70% вартості, а мешканці 30. Отже на свою частку скидалися усім будинком: по 110 грн з квадратного метра. Треба було знайти і ще 200 тисяч - це вже на технічну модернізацію, щоби віддавати надлишок у мережу. Але на це додатково не збирали.

"Фактично використали ті кошти, які отримали від міста по програмі компенсації альтернативних джерел живдення. Це ще одна міська програма. Через попит, її декілька місяців тому переглянули і відсоток компенсації віднедавна збільшили", - йдеться у сюжеті ТСН.

ОСББ та ЖБК можуть отримати відшкодування 75% вартості генераторів, інверторів та акумуляторів, але не більше 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів, 200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів, 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів. І цією опцією скористалися біля тисячі столичних будлинків, які звернулися за компенсацією.

"Зараз іде розвиток четвертого інструменту – це револьверний фонд. Це кредитування пільгове будинкових громад, що роблять будинкові громадли – програма 70/30 - передбачає 30 власних кощштів. Будинкова громада – звертається за пільговим кредитомю бере на 30% кредит щоби не одразху все оплачувати", - каже заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Ще одне ОСББ теж планує встановити свою сонячну станцію

У ще одному ОСББ на іншому березі столиці голова веде ТСН до підвалу, який мешканці облаштували під укриття. Пан Микола головує у будинку шостий рік і за цей час уже взяв сьомий кредит.

"От ми купили, поставили однофазний мотор більш економічний. Це циркуляційний насос. Він менше бере, тому ми купили на 5 кВт джерело безперебійного живлення", - каже голова ОСББ Микола Костюк.

Будинок у Києві

Вони замінили усі труби, зробили індивідуальний тепловий пункт, утеплили стіни, дах. Замінені вікна, двері. Буде і своя сонячна електростанція - її мають встановити наступного місяця. На все додатково не скидаються. Заробляють на здачі технічних приміщень в оренду. Але незадоволені мешканці все ж є. От один написав в район скаргу, що не так ростуть на клумбі квіти.

Тариф за облуговування будинку тут всього 8 гривень за квадратний метр. Майбутня сонячна електростанція дозволить цей тариф не піднімати на тлі постійного здорожчання. І можливість у мабутньому віддавати надлишок електроенергії у мережу тут уже вивчають.

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