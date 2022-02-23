У Києві в дзеркальну дату одружилося понад 400 пар: що приховує день-паліндром

У Києві в дзеркальну дату одружилося понад 400 пар: що приховує день-паліндром

Попри те, що дата-перевертень гарна, енергетично вона дуже складна.

Попри все - життя триває. Тільки у столиці одружилась рекордна кількість пар – понад 400. Все через так звану дзеркальну дату - 22.02.2022. Що це за числа, який сенс та енергетику вони несуть, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Дзеркальна дата: час одружень

У столичному центральному РАЦсі одна за одною відбуваються весільні церемонії. Сьогодні тут розписуються відразу 40 пар.

Кияни Родіон та Марія взагалі не планували одружуватись у лютому, але коли дізнались про так звану дату-паліндром або дзеркальну дату – число що однаково читається в обох напрямках – вирішили змінити плани.

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В магію чисел пара не вірить, кажуть просто сподобалось таке сполучення цифр. Таких як Войтенки тільки у столиці 406 пар. Це вдесятеро більше, ніж у будь-який інший день – розповідають працівники РАЦсу. Кажуть, готувались до такого напливу молодят.

Дзеркальна дата: думка нумеролога

Попри те, що дата-перевертень гарна, енергетично вона дуже складна – розповідає нумеролог Владислав Грицай. Така кількість цифри два у даті вносить енергетичний дисбаланс, напругу та конфліктність. Не найкращий цей день і для одружень – вважає нумеролог.

Дзеркальна дата: думка астролога

Він має дуже потужну енергетику. Відсьогодні і до 24 березня – період жорсткої трансформації – розповідає астрологиня Олена Саєнко. В цей напружений час вона радить не піддаватися на маніпуляції і зберігати спокій.

В цей період астрологиня радить більше проводити час із родиною – джерелом позитивної енергії. А ще, каже, не забудьте загадати бажання – воно обов’язково здійсниться.

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