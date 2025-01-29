У Києві у січні зацвіли підсніжники та сакура: що відбувається з природою

Через аномальне тепло у Києві зацвіли підсніжники. Цвітіння весняних квітів у січні помітили у Дарницькому районі на вулиці Олійника.

За словами еколога Олександр Соколенка, зацвів саме підсніжник складчастий – охороняється законодавством та внесений до Червоної книги України.

Чому підсніжники цвітуть у січні

"Ці рослини мають короткий життєвий цикл, що припадає на ранню весну. Вони цвітуть весною, бо обирають період, коли на деревах немає листя і, відповідно, для них є більше сонця. Це для рослин дуже сприятливий період, вони можуть отримувати достатню кількість сонця, щоб акумулювати корисні речовини, які зберігаються в цибулинах. Тобто вони відцвітають навесні – частина рослини відмирає, а інша зберігається до наступної весни", – розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Експерт додає, що зазвичай цей вид підсніжника зацвітає навесні або ранньою весною, але деякі рослини можуть цвісти у будь-який період року – починаючи з осені, взимку та навесні. Наприклад, різновиди крокусів, цвітуть восени або навіть взимку.

У Києві зацвіли підсніжники. Фото: КП "Керуюча компанія Дарницького району м. Києва"

У Києві тепло, як у західній Європі

"Підсніжники, які зараз квітують у Дарницькому районі, зазвичай ростуть у Криму, центральній або західній Європі. Там вони можуть квітнути серед зими і навіть у кінці осені. Зими там тепліші, тому період сприятливий для цвітіння зміщується на більш ранні місяці. Через те, що у нас зими холодніші, ці рослини раніше квітували у кінці лютого, у березні або на початку квітня – залежно від погодних умов, коли погода сприятлива для вегетації рослин", – пояснює Олександр Соколенко.

Маленькі квіти, бо мало сонця

Еколог додає, що для України вже стали звичними періоди теплої зими. Через це цикли росту рослин зміщуються на більш ранні місяці.

"Зараз у Києві погода та температурний режим відповідають нормам кінця березня. А якщо на вулиці тримається березнева погода, то ростуть та квітнуть березневі квіти. Єдина відмінність – підсніжники, які цвітуть зараз, будуть дрібнішими за розмірами, як у стеблі, так і у квітках. Сонячних днів ще замало, тому вони невеличкі", – зауважує еколог.

Чи знищать квіти сильні морози

Багатьох цікавить, а що ж буде з підсніжниками, якщо до Києва повернеться холод.

"Дійсно, зима ще може повернутися. На наступний тиждень прогнозують морози до 5 градусів. Але підсніжники, які зараз цвітуть, адаптовані до можливого похолодання. Рослини готові до помірних морозів та нормально їх витримують. Звісно умови, якщо не буде до -20 градусів. Якщо ж випаде сніг і буде понад 5 градусів морозу, то така погода підсніжникам не нашкодить. Коли повернеться тепло, вони далі будуть рости та квітнути", – прогнозує Олександр Соколенко.

У трьох районах цвіте сакура

Тим часом у Дніпровському, Оболонському та Печерському районах столиці зацвіла сакура.

За словами екологів, для рослин це тривожний сигнал, бо цвітіння "не в сезон" шкідливе – виснажуються ресурси, існує ризик пошкодження морозами, зменшується стійкість до хвороб. Та й комахи ще відсутні для запилення квітів.

"З вишнею, на відміну від підсніжників, є великі ризики. Дерева можуть захворіти і навіть загинути у випадку суттєвих морозів", – зазначає Олександр Соколенко.

У Києві зацвіла сакура. Фото: телеграм-канал "Автопатруль Майдан"

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом на лютий.

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