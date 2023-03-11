У Києві у ТРЦ ХІТ Mall в урні для сміття знайшли гранату: усіх відвідувачів та персонал евакуйовано

У Святошинському районі Києва біля станції метро "Житомирська" у ТРЦ ХІТ Mall в урні для сміття знайшли гранату.

Усіх відвідувачів та персонал евакуйовано.

Про це сайту ТСН.ua розповіли у Святошинському управлінні поліції Києва.

"У ТРЦ ХІТ Mall в урні для сміття знайшли гранату РГД-5, правда, без запалу. ТРЦ поки зачинено, там ще працюють слідчі та вибухотехніки. На камерах спостереження вдалося дещо роздивитися, але деталі ми поки не розголошуватимемо", - розповіла в ексклюзивному коментарі ТСН.ua пресофіцерка Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник.

Спікерка додала, що гранату вже вилучили та відправили на експертизу.

У ТРЦ ХІТ Mall сказали, що вони протягом пів години вже працюватимуть.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Києві на станції метро "Мінська" правоохоронці затримали чоловіка, який мав при собі гранату "Ф-1" та запал до неї.

На Донеччині затримали торговця гранатами

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