У Києві у "вікні життя" залишили 10-денне немовля, поруч була записка: що відомо про хлопчика

У Києві у "вікні життя" медики знайшли немовля, біля нього була записка. Цей випадок уже другий від початку року й восьмий за весь час існування "вікна життя" при Київському міському центрі репродуктивної і перинатальної медицини.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Хлопчику 10 днів і медики назвали його Назарем

Дитині, яку залишили у "вікні життя", десять днів. Медики назвали хлопчика Назарем. Немовля рідні залишили у Києві кілька днів тому, хлопчик був одягнений та закутаний у ковдру. Поруч була записка з ймовірно датою народження. Лікарі зазначають, що хлопчик доношений і здоровий.

"Вікно життя" у Києві

"Я не знаю, чи можна його назвати щасливчиком, але везунчиком його назвати точно можна, тому що і народжений був у медичному закладі, і очевидно, що був вакцинований, і сюди був принесений, в абсолютно безпечні умови. І далі в нього є великі шанси потрапити в достойну родину", - каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Олена Тетеріна.

Яка доля чекає на залишених дітей

Поруч із Назаром у сусідньому боксі - ще один покинутий малюк. Від нього мати відмовилася одразу після пологів. Такі випадки теж трапляються. А "вікно життя" лікарі називають найбільш гуманним виходом для тих жінок, які не можуть залишити дитину, але хочуть зберегти їй життя. Таких жінок не переслідують, крім того мати протягом двох місяців має право забрати дитину, якщо передумає.

Це - час упродовж якого дитину не мають віддавати на всиновлення. Довести своє материнство можна через ДНК-тест. Але, у столиці жодного такого випадку не було. Назар - другий, кого залишили у "вікні життя" від початку року і восьмий - відколи воно тут з'явилося.

Усі діти, як повідомили ТСН у Службі в справах дітей та сім'ї, нині живуть у родинах. А медики досі пам'ятають ім'я кожного.

Маленький Назар

Назара днями перевезуть до іншої лікарні, а потім - у "Будинок дитини". Далі ж, сподіваються медики, у їхнього підопічного, як і в усіх малюків зі схожою долею - з'явиться родина.

Немовля залишили у "Вікні життя" в Києві: що з ним буде

Нагадаємо, у Києві вихователька садочка побила дитину.

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