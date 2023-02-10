У Києві уламки російської ракети впали на житловий будинок: стали відомі масштаби руйнування

Люди під час ракетної атаки не постраждали.
У Голосіївскому районі Києва 10 лютого уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку в приватному секторі.
В ДСНС Києва ТСН.ua розповіли, що завдані ушкодження незначні.
"Дрібними уламки від ракети пошкодження отримали автівка та чотири приватних будинки. Постраждали вікна будинків і покрівлі. Ушкодження незначні. Ніхто з людей не постраждав",- розповіли нам ДСНС Києва.
Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку України. У багатьох областях пролунали вибухи.
В "Укренерго" зазначили, що російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Через атаки загарбників на Львівщині можливі перебої зі світлом.
Читайте також:
- Поїзди "Укрзалізниці" затримуються через знеструмлення
- Загроза ракетних ударів: у Києві та двох областях застосовують екстрені відключення світла
- Росіяни підняли в повітря бомбардувальники: в КМВА попереджають про загрозу ракетних ударів