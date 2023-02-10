У Києві уламки російської ракети впали на житловий будинок: стали відомі масштаби руйнування

Люди під час ракетної атаки не постраждали.

У Голосіївскому районі Києва 10 лютого уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку в приватному секторі.

В ДСНС Києва ТСН.ua розповіли, що завдані ушкодження незначні.

"Дрібними уламки від ракети пошкодження отримали автівка та чотири приватних будинки. Постраждали вікна будинків і покрівлі. Ушкодження незначні. Ніхто з людей не постраждав",- розповіли нам ДСНС Києва.

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку України. У багатьох областях пролунали вибухи.

В "Укренерго" зазначили, що російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Через атаки загарбників на Львівщині можливі перебої зі світлом.

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