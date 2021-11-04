У Києві в дитячому садочку виникла пожежа: фото

У Києві в дитячому садочку виникла пожежа: фото

Більше 100 дітей були евакуйовані з приміщення.

У Києві в дитячому садочку виникла пожежа.

Дитячий заклад розташований за адресою Теремківська, 9.

Про це повідомив Олексій Павловський на своїй сторінці у Facebook.

У дитсадку сталося закорочення в електрощитовій з подальшим горінням.

Більше 100 дітей були евакуйовані з приміщення.

Частину дітей перевели до іншого садка, а частину забрали батьки.

На місце події одразу було направлено декілька пожежних частин.

Пожежу було ліквідовано оперативно, та приміщення знеструмлено.

На місці працюють пожежні інспектори для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві через пральну машину сталася пожежа у багатоповерхівці. Власник помешкання намагався вибігти з квартири і згорів.

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