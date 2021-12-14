У Києві в "Епіцентрі" охоронці нібито силою роздягнули 67-річну жінку: причетних співробітників відсторонили

У Києві в "Епіцентрі" охоронці нібито силою роздягнули 67-річну жінку: причетних співробітників відсторонили

У магазині триває службове розслідування.

У Києві в ТЦ "Епіцентр" на проспекті Степана Бандери, 11-А після скарги на те, що охоронці нібито силою роздягнули 67-річну жінку, причетних співробітників відсторони від роботи.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі компанії.

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"Наразі триває службове розслідування щодо ситуації у ТЦ на Почайній. На час службового розслідування, причетні співробітники відсторонені. Якщо з’ясується їх провина, вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності", - повідомили журналістам.

В "Епіцентрі" наголосили, що навіть до з’ясування обставин там готові надати будь-яку допомогу постраждалій клієнтці.

Нагадаємо, що у Києві охоронці ТЦ "Епіцентр" нібито силою роздягнули 67-річну жінку. У потерпілої трапився інфаркт через отриманий стрес. За словами родича жінки, співробітникам магазину здалося, що вона вкрала вішалку.

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