У Києві в фітнес-клубі помер чоловік: лікар попередив про небезпечне серцеве захворювання

Чоловіку стало зле на біговій доріжці, він впав та втратив свідомість.

Помер просто під час тренування. У київському фітнес-клубі впродовж години реанімували відвідувача. Чоловіку був 41 рік. Допомогу надавали до приїзду швидкої, а потім і професійні рятувальники. Проте, марно.

Про це 15 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Торговельно-розважальний центр у Подільському районі Києва. Тут розташований спортивний клуб, де займався 41-річний чоловік. На біговій доріжці йому раптово стало зле, він впав і втратив свідомість.



Першу медичну допомогу йому кинувся надавати інший відвідувач. Він виявився лікарем-реаніматологом. Через 20 хвилин доїхали медики швидкої. Вони ще впродовж години намагалися реанімувати спортсмена. Інтубували та використовували дефібрилятор.

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Але врятувати чоловіка не вдалося. У фітнес-центрі відмовилися коментувати ситуацію. У соцмережах ширилася інформація, що лікар спортклубу не надав чоловіку допомоги, втім у поліції це спростовують.



"Інший відвідувач даного закладу про події повідомив працівника спортивного клубу, консультанта. Разом вони розпочали проводити реанімаційні заходи, а саме серцево-легеневу реанімацію, та одночасно викликали швидку медичну допомогу", - каже прес-офіцер Подільського управління поліції м. Києва Ганна Страшок.



Поліцейські відкрили кримінальне провадження і призначили експертизу, лише після її результатів назвуть причину смерті. Чоловік був родом із Полтавщини.

"Ми проводимо необхідні слідчі дії, ми будемо вивчати відео з камер спостереження, спілкуватися з іншими очевидцями, які знаходились в той час на місці", - каже прес-офіцер Подільського управління поліції м. Києва Ганна Страшок.



Лікарка інституту серцево-судинної хірургії проводить ультразвукову діагностику серця. Пацієнту 40 років і у нього гіпертрофічна кардіоміопатія - вроджена вада серця. Про неї чоловік навіть не здогадувався, поки не прийшов на медичне обстеження. Кардіохірург Костянтин Руденко каже, що саме ця хвороба здебільшого є причиною раптової смерті під час фізичних навантажень.



"В Україні 70 тисяч ходять з такою аномалією, тобто 70 тисяч громадян мають бомбу сповільненої дії в серці і це може трагічно закінчитися у будь-який момент. Серед ста людей, які мають такий діагноз до 10 можуть помирати раптово щорічно", - каже кардіохірург Костянтин Руденко.



Один із них, каже лікар, 15-річний онук гумориста Олега Філімонова. Хлопець раніше не скаржився на здоров'я, під час чергової гри у баскетбол він втратив свідомість і помер. Ще один випадок, який шокував увесь світ стався під час матчу Євро-2020. Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів посеред матчу. У 29-річного спортсмена зупинилося серце й він пережив клінічну смерть.

Його змогли врятувати лише завдяки тому, що медики у перші хвилини застосували дефібрилятор, запевняє лікар.

"На жаль у більшості випадків у нашій країні відсутні ці дефібрилятори, особливо якщо з людиною щось відбувається у людяних місцях. У Європі та Америці дефібрилятори розвішені скрізь", - додає медик.



Причину смерті спортсмена у київському клубі озвучать через місяць після висновків експертів. Медики ж радять перед тим, як починати активні тренування, обов'язково провести обстеження серця.

Нагадаємо, поліція відрила кримінальне провадження через раптову смерть чоловіка у фітнес-центрі в Києві.

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