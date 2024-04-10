У Києві в квартирі живе 100-кілограмова свиня: що каже господар про улюбленицю

У столичній квартирі люди завели свиню, коли та була ще малою, а згодом, як виросла, не змогли розлучитись. Тепер тварина та люди вживаються із твариною.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Свиня уже 14 років живе у київській квартирі. Легендарна свинка на ім'я Марго, уже давно стала знаменитістю, але для своїх господарів вона просто домашня улюблениця.

Господарі вигулюють тварину двічі на день. Пан Андрій розповідає, тварину їм з дружиною подарували. І ті нічого не підозрювали, бо мала б бути маленьким поросям. Зізнається, навіть коли набрала уже 100 кілограмів - віддати не змогли, бо вже надто полюбили.

Марго, як поважна столична жителька, зовсім не примхлива. І подружжя жодних незручностей з нею не відчуває.

"У нас різні тварини були - і собаки, і кішки. Це можна сказати найчистіша тварина, в неї немає ні блох, ні паразитів ніяких вона ж не облизується, тому вона чистенька, ніякої шерсті дома", - каже господар Марго Андрій Оборський.

Свинка привчена і у квартирі своїх справ не робить. Господар каже - на повітряні тривоги та обстріли тварина не реагує.

Місцеві розповідають, вже давно звикли до такої сусідки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві в квартирі живе 100-кілограма свиня!

Нагадаємо, ТСН.ua вже розповідав про Маргошу ще у 2019 році. Тоді їй було дев'ять років.

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