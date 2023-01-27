У Києві в магазинах шукали небезпечне печиво, яке викликає параліч: які результати перевірки

Шкідливий продукт можуть продавати на стихійних базарах та в нелегальних торговельних точках.

В Києві завершили перевірку торговельних мереж на наявність небезпечного печива румунського виробництва, яке може викликати у людини параліч. Нагадаємо, вчора співробітники Держпродспоживслужби Києва проводили масові перевірки по столиці. До рейдів торговельними мережами було залучено понад сотню фахівців.

"Перевірку завершено. Небезпечного румунського печива в реалізації по офіційних торгівельних мережах міста нашими співробітниками не виявлено. Знаю, що невелику партію було знайдено в Київській області. Можливо, таке печиво є на стихійних базарах столиці, де працюють неофіційні торгові точки. Такі ми не перевіряли, там за ситуацією мають слідкувати правоохоронці", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник Головного управління Держпродспоживслужби Києва.

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Він додає, що інформація про такі небезпечні продукти харчування в торговельних мережах у них з’являється щонайменше раз на тиждень. В кожному випадку торгові мережи перевіряються фахівцями на наявність небезпечних продуктів харчування. А людям радять не купувати такі небезпечні продукти.

Нагадаємо, небезпечне печиво, яке було виготовлене в Румунії та завезене до України, шукали в торгових мережах Києва. Про нього стало відомо з повідомлення міжнародної системи RASFF. Вона інформує щодо небезпечних продуктів харчування, які були виявлені після проведення лабораторних досліджень та отриманих про це повідомлень.

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