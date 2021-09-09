У Києві в оновленому форматі відкрився міжнародний форум "Ялтинська європейська стратегія"

Про те, як вижити в умовах коронакризи, говоритимуть учасники.

Уперше від початку пандемії в Києві відкрився міжнародний форум - "Ялтинська європейська стратегія". До анексії Криму вона відбувалася в Ялті, нині - тимчасово - в Києві. Торік зустрічі не було через пандемію.

Про те, яка назва цьогорічної зустрічі і як власне змінився формат - 9 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Тема цьогорічного форуму "Ялтинська європейська стратегія" - "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".

Зазначається, що новий формат дискусії YES Brainstorming передбачає відкритий діалог між учасниками форуму. Водночас головні доповідачі й частина аудиторії будуть присутні на заході у Києві, на території Мистецького арсеналу, ще частина учасників підключиться онлайн. Для широкої аудиторії буде доступна пряма трансляція.

Візит будь-якої людини на форум починається із швидкого тесту на СOVID-19. За умови, якщо він негативний, людину пропускають на територію Мистецького арсеналу.

З'їхалися цьогоріч до Києва представники понад двох десятків країн, переважно це західні країни - давні друзі України. Також завітала сюди понад сотня спікерів. Це менше, ніж було у 2019 році, але організатори пишаються, що цього року форум таки відбувається.

Відбувається він завдяки його засновнику - українському бізнесмену та філантропу Віктору Пінчуку.

Ну а давній друг України - колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський поділився деякими порадами для українського керівництва.

Новини України: у Києві відкрився міжнародний форум "Ялтинська європейська стратегія"

"Політично добре, що президент Зеленський був в Америці. Йому треба їздити. Після виборів німецьких потрібно зустрітися з канцлером. Ваші лідери повинні зробити все, щоб Україна залишалася однією з головних тем в мисленні людей через багато-багато місяців і років", - зазначив він.

Також однією з тем цьогорічного форуму будуть кліматичні зміни. Дуже символічно форум вирішив долучитися до боротьби з глобальним потеплінням. Наприклад, цього року на форумі будуть лише вегетаріанські наїдки.

Зараз спікери із різних країн спілкуються неформально, а вже завтра о 9 ранку на форумі виступить президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

Ялтинська європейська стратегія (YES) - провідний форум, де обговорюється і розвивається європейське майбутнє України в глобальному контексті.

- провідний форум, європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES заснував у 2004 році бізнесмен Віктор Пінчук.

у 2004 році Від 2004-го до 2013 року щорічні зустрічі YES відбувалися у Лівадійському палаці в Ялті. Після тимчасової окупації Криму Російською Федерацією зустрічі було перенесено до Києва.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання