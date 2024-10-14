У Києві в жовтні настав травень: еколог прокоментував загадкову аномалію

Що відбувається з природою і чому рослини квітнуть перед заморозками.

У Києві масово зацвів бузок, яких росте у дворах столичних будинків. Кущі з яскравими квітами, які звичні для травня, тепер у середині жовтня дивують містян.

ТСН.ua поцікавився у еколога, з чим пов’язане цвітіння бузку і чому воно відбувається у пору, коли у місті оголошено про початок опалювального сезону.

Еколог Олександр Соколенко каже, що квітуванню бузку у жовтні вбачає дві причини. Перша – це тривала посуха, яка тривала у Києві від серпня до жовтня. Друга – це аномально тепле літо і теплий початок осені.

"Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише бузку. Теж саме відбувається з гіркокаштаном. Якщо був посушливий кінець літа і теплий початок осені – каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини – каштан, вишню та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні, тому через аномально теплу погоду квітнуть у жовтні", – розповідає ТСН.ua Олександр Соколенко.

У Києві зацвів бузок / фото з відкритих джерел

Еколог підкреслює, що дерева квітують через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все більш виразнішими.

Чи можна зривати бузок: користь чи шкода рослині?

"Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин – це не нормальне явище. Для багатьох чагарників і дерев це, на жаль, може закінчитися загибеллю. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з’являються нові пагони, то зрозуміло, що вже при перших приморозках вони загинуть – і квіти, і пагони. Бо рослина не встигне підготуватися до зими – сформувати нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан, після такої зимівлі стає кволим і за пару років гине", – зазначає еколог.

У Києві зацвів бузок / фото з відкритих джерел

Він додає, що для рослин таке цвітіння, спричинене наслідками кліматичних змін, дуже шкідливе. Більш того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста.

"Якщо говорити про Київ, то тут температура повітря у спеку значно вища ніж за містом, а також набагато тепліше у мегаполісі вночі. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним цвітінням дерев, стають все більш виразнішими на території Києва", – підсумовує Олександр Соколенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві цвітуть груші та алича: що відбувається з деревами і до чого тут сигнал про загибель.

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