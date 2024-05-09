У Києві знищили одну з найкрасивіших лавок Європи: що сталося

На Пейзажній алеї у Києві вандали зруйнували оригінальну лавочку "Руки", яка була тут встановлена ще у травні 2011 року.

Не помітити руки, які "ростуть" з асфальту та тримають дерев’яну перемичку було складно, бо вона знаходиться посеред пішохідної доріжки. Оригінальна лавка навіть потрапила до рейтингу найкращих арт-лавочок Європи.

На жаль, це не вберегло її від вандалів. Вони вирвали одну руку з асфальту і таким чином повністю зруйнували конструкцію.

Цікаво, що останній раз лавку відремонтували під час реконструкції Пейзажної алеї у 2021 році, а згодом, хтось з відвідувачів додав рукам жіночності – пофарбував нігті на руках білою та голубою фарбою.

Як розповіли ТСН.ua представники Київ Фешн Парк поруйновану лавку тимчасово демонтують.

Знищена лавка "Руки"

"Після встановлення у 2011 році лавка "Руки" була передана на баланс місту Києву, як і всі арт-об’єкти, які були встановлені на Пейзажній алеї в рамках соціально-художнього меценатського проєкту Київ Фешн Парк. Ми наразі не можемо сказати, хто вчинив акт вандалізму. Частина туристичної зони, де знаходилася лавка "Руки" – на балансі Шевченківського КП УЗН, отже представники комунального підприємства вже забрали понівечену лавку до себе. Вони обіцяють її відремонтувати і за тиждень повернути на старе місце", - пояснили ТСН.ua представники Київ Фешн Парк.

Раніше ТСН.ua розповідав, куди зник "Їжачок" та коли повернеться на своє місце в Києві.

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