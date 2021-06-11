У Києві вчена винесла із лабораторії штам вірусу: чи була загроза для людей та як так сталось

В інституті обіцяють посилити безпеку.

Пішла з роботи і прихопила з собою штами пташиного вірусу. У науковому інституті в Києві одна зі співробітниць винесла з лабораторії декілька таких флаконів, зберігала їх у холодильнику вдома, а потім, нібито, планувала продати.

Про це 11 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте У Пакистані заблокують телефони невакцинованих від коронавірусу громадян

Цьому інституту 67-річна жінка віддала понад 20 років життя. А пішла звідси навіть не прощаючись.



"Вона вже була на пенсії. Останні роки ми перевели її на контракт, але виникали питання до відношення її до роботи", - каже директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів Анатолій Головко.



Із собою забрала лише особисті речі. І ще декілька флаконів зі штамами пташиного вірусу.



"Під час оновлення біологічних властивостей, вона зробила більшу кількість рідини, в якій є вірус, а показала іншу, меншу. А ту частину вона винесла", - каже директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів Анатолій Головко.



Зберігала вчена їх у холодильнику вдома. А потім нібито хотіла продати. Коли про це дізналися правоохоронці, навідалися до її помешкання з обшуками. Там кажуть, що справ, у яких фігуранти користуються службовим становищем і крадуть, є чимало. Але крадіжка вірусів у їхній практиці сталась вперше.

Новини України: працівниця столичного наукового інституту винесла з лабораторії штами вірусу

"Коли вказані речовини було виявлено у неї в холодильнику, вона відмовлялася визнавати, що це саме віруси. Вона говорила, що це корм для тварин", - каже заступник прессекретаря Київської міської прокуратури Ігор Разумей.



В інституті жінка була відповідальною за підтримання штамів хвороби Ньюскала. Це одна з найпоширеніших напастей серед курей. У 1970-х її називали псевдочумою. Тоді вакцини від цього захворювання не було. Через це іноді були змушені спалювати цілі птахофабрики. І саме два вакцинних штами цього вірусу колишня співробітниця й понесла додому. Чи могло це комусь нашкодити?



"Загрози для життя людини не несе абсолютно ніякої. А що стосується птиці, то для того, щоб була якась реакція, повинно бути введення його в організм", - каже директор департаменту ветеринарної медицини Держпродспоживчої служби України Борис Кобаль.



В інституті кажуть, винесла вона близько ста мілілітрів. І свої збитки оцінюють у майже сотню тисяч гривень. Прокуратура ж каже, їх вартість удесятеро менша. Чи то хтось помилився в підрахунках, чи то вона таки частину продала - невідомо. ТСН намагалася почути версію й самої жінки. Але дверей нам ніхто не відчинив.



Їй уже вручили підозру. Наступного тижня обиратимуть запобіжний захід. Якщо провину доведуть, можуть позбавити волі терміном до 5 років.



"Вона відмовляється йти на співпрацю зі слідством і не визнає своєї вини", - каже заступник прессекретаря Київської міської прокуратури Ігор Разумей.



Не відкидають, що можуть перевірити й інших посадових осіб інституту, чи не було в жінки спільників. Хоча винести речовини з лабораторії вона цілком могла й самостійно. В Україні це не регламентується жодним документом. В інституті ж кажуть, вони мають цілу низку інструкцій, де детально прописано, що робити можна, а чого ні. Але фактично, щоб їх порушити, жінці не знадобилося докладати найменших зусиль. Тож після цього випадку в установі вже зрозуміли, що від слів на папірцях треба переходити до реальних кроків.

Тепер у лабораторіях таку роботу виконує не одна людина, а дві. У приміщеннях встановили камери відеоспостереження і за штамами, які тут зберігаються, відтепер ведеться електронний контроль.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили, що Європі загрожує небезпечний "індійський" коронавірус, яким можуть хворіти навіть з імунітетом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання