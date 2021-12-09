У Києві вчителька відмовилася вести урок державною мовою: "Пишаюся тим, що я не українка, а русская"

У Києві вчителька відмовилася вести урок державною мовою: "Пишаюся тим, що я не українка, а русская"

Після скандалу вчительці оголосили догану, однак вона пообіцяла звільнити.

Вчителька одного зі столичних ліцеїв обурилася, коли учень попросив її вести урок українською мовою. "Пишаюся тим, що я не українка, а русская", - заявила педагогиня, додавши, що, мовляв, 70 років усі говорили російською і нічого страшного не сталося.

Відеофрагмент гучної заяви потрапив до Мережі, йдеться 8 грудня в сюжеті ТСН 19:30.

Інформація про мовний конфлікт у школі дійшла до керівництва закладу, навчально-виховним потенціалом якого є "національне виховання з метою вивчення та збереження спадщини українського народу".

Заступниця директора з навчально-виховної роботи Валентина Симонова визнала, що голос на відео належить вчительці німецької та російської мов Ларисі Бондар. Під час службового розслідування з'ясували, що інцидент стався на уроці восьмого класу.

"Причиною конфлікту стало непорозуміння між дитиною та учителем. Учитель припустився порушення мовного законодавства, етики поведінки педагога і людини взагалі. Глибоко переживає і шкодує, що так сталося", - вказує Симонова.

За її словами, педагогині, яка працює в навчальному закладі п'ятий рік, оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, однак обіцяє звільнитися.

У Києві вчителька не захотіла вести урок українською мовою | Новини України

"Не стримала емоції і дуже шкодую, що так сталося. Я вже просила пробачення у свого колективу, при нагоді перепрошу дитину, дуже шкодую, що так сталося. Більше не маю, що додати. Я звільняюся", - прокоментувала Лариса Бондар інцидент.

Заяву на звільнення за власним бажанням учительки директорка ліцею підпише, щойно повернеться на роботу.

Тим часом на шкільному подвір'ї збираються батьки дітей молодших класів, які разом переглядають скандальний відеоролик. Що вчителька німецької веде урок російською - їх не зачепило, однак гордість за те, що не українка, кажуть, з боку вчительки "перебор".

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, на якого накладені обов'язки стежити за дотриманням прав у царині освіти, каже: за таке потрібно відразу звільняти, та ще й за статтею.

"Це відверта неповага до законів України, до України, до дитини, а також абсолютне нерозуміння людини, де вона перебуває і що вона робить", - каже посадовець.

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