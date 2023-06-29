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У Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки: з'явилися фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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2538
Час на прочитання
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© ТСН.ua
Старенькому ВАЗу дісталося найбільше / ©
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Зламана верба пошкодила дві автівки Skoda, Hyundai та старенький ВАЗ 2102.

У Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки.

Подія сталася у Святошинському районі столиці у житловому масиві Академмістечко в ніч на 29 червня.

Про повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Зламана верба пошкодила дві автівки Skoda, Hyundai та ВАЗ 2102.

Автомобілі були припарковані на вулиці Академіка Доброхотова між 3 та 5 будинком. 

Схоже, що найбільше постраждав старенький ВАЗ 2102.

Старенькому ВАЗу дісталося найбільше / ©
Старенькому ВАЗу дісталося найбільше

Наразі на місці події працюють комунальні служби, які усувають наслідки нічного грозового шторму.

Через негоду та грозовий шторм станом на ранок 29 червня понад 5 тисяч споживачів залишились без світла у Києві. Також знеструмлено 90 населених пунктів у трьох областях: Київській, Дніпропетровській та Донецькій.

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Дата публікації
Перегляди
2538
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