У Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки: з'явилися фото

Зламана верба пошкодила дві автівки Skoda, Hyundai та старенький ВАЗ 2102.
У Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки.
Подія сталася у Святошинському районі столиці у житловому масиві Академмістечко в ніч на 29 червня.
Про повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Зламана верба пошкодила дві автівки Skoda, Hyundai та ВАЗ 2102.
Автомобілі були припарковані на вулиці Академіка Доброхотова між 3 та 5 будинком.
Схоже, що найбільше постраждав старенький ВАЗ 2102.
Наразі на місці події працюють комунальні служби, які усувають наслідки нічного грозового шторму.
Через негоду та грозовий шторм станом на ранок 29 червня понад 5 тисяч споживачів залишились без світла у Києві. Також знеструмлено 90 населених пунктів у трьох областях: Київській, Дніпропетровській та Донецькій.
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