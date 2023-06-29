У Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки: з'явилися фото

Зламана верба пошкодила дві автівки Skoda, Hyundai та старенький ВАЗ 2102.

У Києві величезне дерево впало одразу на чотири автівки.

Подія сталася у Святошинському районі столиці у житловому масиві Академмістечко в ніч на 29 червня.

Про повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Зламана верба пошкодила дві автівки Skoda, Hyundai та ВАЗ 2102.

Автомобілі були припарковані на вулиці Академіка Доброхотова між 3 та 5 будинком.

Схоже, що найбільше постраждав старенький ВАЗ 2102.

Старенькому ВАЗу дісталося найбільше

Наразі на місці події працюють комунальні служби, які усувають наслідки нічного грозового шторму.

Через негоду та грозовий шторм станом на ранок 29 червня понад 5 тисяч споживачів залишились без світла у Києві. Також знеструмлено 90 населених пунктів у трьох областях: Київській, Дніпропетровській та Донецькій.

Читайте також: