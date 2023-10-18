У Києві відбудеться благодійний вечір "Ukrainians for Ukraine" за участі Джамали, гуртів Kazka та Авіатор

Усі виручені кошти в межах заходу будуть спрямовані на підтримку ЗСУ та для вирішення актуальних потреб.

24 жовтня, у вівторок, у Києві відбудеться благодійний вечір "Ukrainians for Ukraine", який організовують волонтери задля підтримки Сил безпеки й оборони України та дітей-переселенців. У межах події виступатимуть відомі українські зірки - співачка Джамала, гурти Kazka та Авіатор, а ведучим заходу стане Юрій Горбунов.

Основною частиною заходу буде благодійний аукціон, який підтримали головнокомандувач Збройний Сил України Валерій Залужний, відомі українські митці, чинний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик та мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, серед учасників заходу будуть розіграні унікальні лоти, аби зібрати максимальну кількість коштів для вирішення актуальних потреб українського війська, зокрема придбання на запит необхідних позашляховиків та пікапів, а також для підтримки дітей, які вимушено залишили свої домівки.

Вечір проходитиме в Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2). Організатори заходу - Саргіс Саргсян та благодійний фонд "Батальйон Волонтер".

"На минулих заходах у Греції, Португалії, Австрії та Україні ми акумулювали вже понад 5 млн гривень на потреби ЗСУ. Тому не зупиняємося і продовжуємо робити добрі справи, аби підтримувати українських захисників і захисниць та забезпечувати їх усім необхідним, аби наша Перемога настала якнайшвидше", - прокоментували організатори.

Придбати квитки на захід та підтримати таким чином благодійну подію можна на офіційному сайті Concert.ua та Kontramarka.ua.