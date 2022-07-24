У Києві відбувся другий саміт перших леді та джентльменів: як минув захід і про що говорили (фото)

За безпрецедентних заходів безпеки в Києві відбувся вже другий саміт перших леді та джентльменів, заснований першою леді, дружиною президента України Оленою Зеленською. Головною метою проведення заходу стало обговорення повоєнного майбутнього нашої країни та світу, а також збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги для України.

У заході взяли участь Джилл Байден, Лора Буш, Бріжит Макрон, Еміне Ердоган, Софі Трюдо і ще 18 перших леді зі всього світу. А ще - світові та українські знаменитості, політики, чиновники та бізнесмени.

Як війна вплинула на формат заходу і як найвпливовіші жінки світу підтримують Україну, йдеться в сюжеті ТСН.

Це вже другий саміт. Перший відбувся торік і мав "мирні" теми – освіта, культура, здоров’я нації. Теми й формат цьогорічного заходу змінила війна. Головна тема цьогорічного саміту – відновлення України з погляду людини: фізичне та ментальне відновлення українців, проблеми вимушених переселенців та дітей. Говорили про те, що зроблено вже і що потрібно зробити.

Головна студія була розміщена в Києві, на території Національного заповідника «Софія Київська», чотири інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Однією з перших на саміт прибула його засновниця – перша леді України Олена Зеленська.

Для заходу дружина президента обрала брючний костюм молочного кольору та мінімум прикрас. Серед гостей – перші леді країн Європи, українські політики, міністри, дипломати, бізнесмени та знаменитості.

Захід тривав в режимі телевізійних мостів. Трансляція відбулася на 20 країн світу. Модерував захід відомий британський журналіст та телеведучий Пірс Морган.

Захід відкрила Олена Зеленська. У своїй промові перша леді згадала звірства росіян у Бучі та Маріуполі, закатованих українців. І попросила присутніх ушанувати їх хвилиною мовчання.

Далі впливові люди говорили і про те, як допомогти чоловікам і жінкам, які пройшли бойові дії, наслідки війни які не повинні отруїти їхнє майбутнє. Так само, як і життя мільйонів цивільних які пережили окупацію, знущання від окупантів.

Присутніх наживо перших леді Литви Діану Науседене та Латвії Андру Левіте українська перша леді Олена Зеленська назвала своїми подругами. Кожен виступ на саміті це не лише слова підтримки та захоплення мужністю та відвагою українців та українських військових, а й звіт про те, як саме кожна країна наразі допомагає Україні.

Президента України Володимира Зеленського зала зустріла оплесками стоячи. Говорити про відновлення та розпочинати цей процес необхідно вже зараз не чекаючи закінчення війни – певен президент України.

"Щоб вже були гарантії безпеки для наших людей. Щоб люди вже знали куди і як вони можуть повернутись якщо вони виїхали за кордон рятуючись від бойових дій. Щоб медична система відновила свій потужний потенціал. Щоб люди точно знали, що для них є робочі місця і щоб усі ветерани поважні наші і ветеранки які пройшли пекло боїв реально відчували вдячність нашої держави", - сказав глава держави.

Фото: Офіс президента України

Свою підтримку Україні висловив і голлівудський актор Річард Гір. Він нещодавно продав свій колекційний кабріолет Ягуар, і віддав гроші на допомогу України.

"Ця війна буде завершена і її треба виграти ми не можемо втомлюватися це важливий елемент нашого життя. Якщо ми її програємо це надихне інших поганців по всьому світу, тому ми мусимо її виграти", - сказав актор.

Згадали на саміті й про тисячі полонених українців – жінок, чоловіків, примусово вивезених дітей та військових.

"Ми пам'ятаємо про тих, для кого ще потрібно відвоювати свободу. Ми маємо міцніше об’єднати світ для того, щоб звільнити їх",

Під час заходу через фандрейзингову платформу United24 вдалося зібрати понад три мільйони доларів на придбання тридцяти двох реанімобілів для поранених. Завершився захід зворушливим виступом лідера гурту "Піанобой" Дмитра Шурова з британською співачкою Еллі Голдінг.

Нагадаємо, Олена Зеленська в інтерв’ю розповіла про історичний виступ в Конгресі США та чи вдалося досягти мети.

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