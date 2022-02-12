У Києві відбувся марш єдності на тлі загрози російського вторгнення

У Києві відбувся марш єдності на тлі загрози російського вторгнення

Серед учасників ходи було чимало вимушених переселенців, волонтерів та ветеранів війни з Росією.

Марш єдності у Києві на тлі загрози російського вторгнення зібрав тисячі людей. Приїхали з різних областей: головне гасло - українці готові до опору.

У синьо-жовтих кольорах, з прапорами і плакатами – люди рушили від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Про це 12 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Серед учасників ходи: вимушені переселенці, волонтери та ветерани війни з Росією. Поміж них ті, хто змушений був покинути після окупації Крим, донеччани, для яких Київ став другим домом. Приєднались до ходи і іноземці: білоруси йшли з біло-червоно-білими прапорами.

Багато гасел були англійською: "Україна чинитиме спротив", "Путін – ні". Люди закликали українців до єдності, а світ не піддаватись на шантаж господаря Кремля.

На Марш єдності у Києві зібралися тисячі людей з різних областей | Новини України

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