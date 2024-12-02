У Києві відкрили міст, на який чекали понад 30 років: який він має вигляд (фото, відео)

Про будівництво Подільського моста у Києві заговорили ще 1986 року.

У Києві для громадського транспорту та легкових автомобілів відкрили рух Подільським мостом, що сполучає Троєщину із Подолом. Він у столиці став шостою переправою через річку Дніпро. Чекати на нього довелося не одне десятиліття - Подільський міст є довгобудом. Зараз введений в експлуатацію не повністю, частково.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Рух пішоходам та вантажівкам заборонено - саме із цього знаку починається заїзд на нововідкритий, уже шостий столичний міст, що сполучає лівий та правий береги Дніпра.

Міст новенький, красивий, хороший - довгобуд, який чекали десятки років. У будь якому випадку їхати тут комфортно, єдине - не рівні стики.

Подільським мостом уже рухається транспорт

"Важливо інше: я помітив, на самому заїзді на міст усе звужено, лише на мосту з'являється більше смуг. Тож зрозуміло і без експертної оцінки - пропускна здатність мосту, досить обмежена", - каже кореспондент ТСН.

У мережі активно нарікають на ранкові затори. Дмитро Безпалов - фахівець із транспортного планування, каже для міста Києва кожна нова переправа - це добре, але Подільський міст, свій потенціал в такому вигляді не використає.

"Якби ми побудували його у тому вигляді, як він був спроектований, а ми робили моделювання його у 2016-тому, то на середній поїздці можна було б вигравати 10 хвилин, - це дуже хороший ефект. Але зараз він підключається іншим способом. І відповідно міст, який має високу пропускну здатність, на нього буде важко заїхати, по ньому швидко буде проїхати і важко з нього з'їхати", - каже експерт.

А за проектом, як би це фантастично сьогодні не звучало, міст навіть мав на правому березі Дніпра врізатися в землю і тунелем доводити автівки до Лук'янівки.

У Києві відкрили Подільський міст

Проте за весь час будівництва проект постійно змінювали, фінансування додавали, натомість роботи то велися, то припинялися:

Вперше про міст заговорили у 1986 році, почали готувати документацію і за 2 роки припинили.

У 1993 цю роботу поновили і навіть виділили перші кошти, але згодом знову замороження, до 1996-1997.

Повноцінно роботи розпочалися лише у 2003. Кошторис будівництва постійно змінювався, якість і об'єм робіт викликали питання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ ЗА РАНОК 2 ГРУДНЯ - ПОНЕДІЛОК

Новини ТСН 13:00 2 грудня. Смертельна ДТП у Дніпрі, протести в Грузії, здорожчання яєць

Читайте також: