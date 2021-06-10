У Києві викрали іноземного бізнесмена: з'явилося відео

Троє чоловіків заштовхали іноземця до автівки, після цього його ніхто не бачив.

У Києві викрали іноземного бізнесмена.

Подія сталася у Шевченківському районі столиці 8 червня близько 14:00.

Про це ТСН.ua розповіла пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.

"До поліції звернувся чоловік, який повідомив про зникнення свого іноземного колеги, мовляв, той не виходить на зв'язок. Ми почали перевірку і за допомогою камер спостереження побачили, як до іноземного бізнесмена підходять троє чоловіків, заштовхують його до автівки, і після цього він зникає", - розказала пресофіцерка.

Зубрєва додала, що поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів.

Паблік "Київ Оперативний" оприлюднив відео моменту викрадення.

У дописі під відео зазначається, що зниклий бізнесмен - власник компанії "Дельта Спорт", громадянин Сербії Мілован Роганович.

Нагадаємо, у Києві двоє озброєних злодіїв пограбували громадянина європейської країни. Зловмисники познайомились з іноземцем у ресторані, заманили його до свого авто, вивезли до лісу, а після під погрозою пістолета заволоділи годинником, прикрасами та грішми.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання