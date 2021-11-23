У Києві випав перший сніг: карта заторів "почервоніла", а ціни на таксі - суттєво підскочили

У Києві випав перший сніг: карта заторів "почервоніла", а ціни на таксі - суттєво підскочили

Зазвичай, окрім позитивних емоцій, сніг приносить купу клопотів.

Перший сніг випав у столиці. Карта заторів столиці вже від перших хвилин опадів "почервоніла", а ціни на таксі - суттєво підскочили.

Про це 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Перший сніг цього сезону побачили сьогодні жителі кількох регіонів півночі та заходу України.

Зокрема, засніжило на Рівненщині. Дорожники вивели техніку, щоб посипати шляхи, бо подекуди вже слизько. Та попри сьогоднішній снігопад, боятися заметів поки що не слід, кажуть синоптики. Уже на вихідні очікують потепління – до +10.

Новини України: декілька регіонів побачили перший сніг

Посніжило і на сусідній Волині. Однак через плюсову температуру сніг, який падав кілька годин, майже одразу танув.

Засипало мокрим снігом Житомир. На дорогах миттю утворилися численні затори.

Сніг випав і на Прикарпатті. Щоправда, білими стали лише високогірні райони.

Ситуація на дорогах: перший сніг прийшов до Києва

Нагадаємо:

У столиці 173 одиниці техніки обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами. Автівки, які заважатимуть прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

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