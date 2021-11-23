У Києві випав перший сніг: карта заторів "почервоніла", а ціни на таксі - суттєво підскочили

Зазвичай, окрім позитивних емоцій, сніг приносить купу клопотів.
Перший сніг випав у столиці. Карта заторів столиці вже від перших хвилин опадів "почервоніла", а ціни на таксі - суттєво підскочили.
Про це 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Перший сніг цього сезону побачили сьогодні жителі кількох регіонів півночі та заходу України.
Зокрема, засніжило на Рівненщині. Дорожники вивели техніку, щоб посипати шляхи, бо подекуди вже слизько. Та попри сьогоднішній снігопад, боятися заметів поки що не слід, кажуть синоптики. Уже на вихідні очікують потепління – до +10.
Посніжило і на сусідній Волині. Однак через плюсову температуру сніг, який падав кілька годин, майже одразу танув.
Засипало мокрим снігом Житомир. На дорогах миттю утворилися численні затори.
Сніг випав і на Прикарпатті. Щоправда, білими стали лише високогірні райони.
Нагадаємо:
У столиці 173 одиниці техніки обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами. Автівки, які заважатимуть прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.
Читайте також:
- Вихідні і державні свята у грудні: скільки будемо відпочивати
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року
- Новорічні вихідні 2022 року: коли українці зможуть відпочити. Календар свят