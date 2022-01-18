У Києві вітер здув триметровий хрест з куполу Софійського собору: чому не витримав метал

У Києві вітер здув триметровий хрест з куполу Софійського собору: чому не витримав метал

Наразі триває позапланове обстеження куполів і хрестів.

У Києві сильний вітер здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Нині його доправлено на експертизу. Інцидент трапився вночі, тому ніхто не постраждав.

Про те, чому метал не витримав – 17 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Хрести на Софії, що нині вінчають її куполи, були замінені до Олімпіади-80, їм лише – 40 років.

За словами заступника генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадима Кириленка, якщо дотримуватися технології, то вони можуть стояти вічно. Але радянські реставратори, пояснює він, чи то – дійсно поспішали, чи то – припустилися помилки: основу хрестів, чорний метал, огорнули міддю.

"Є закони фізики, є правила хімії, вони непорушні… Ці метали між собою спрацювали і одне одного з’їли", - говорить він.

Новини Києва: вітер здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору

Стало зрозуміло: хрести треба реставрувати, але планувати такі роботи у холодну пору року неможливо: чекали літа. Стихія – внесла корективи.

Заступниця генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" з культурно-просвітницької діяльності Кіра Петрачек зізнається – прогноз погоди взимку переглядає кілька разів на день. Якщо синоптики віщують вітер, каже – закріплюють все, що закріпити реально.

"На куполах, на жаль, це неможливо упередити", - зазначає вона.

Наразі триває позапланове обстеження куполів і хрестів. В разі необхідності хрести, що можуть становити небезпеку для відвідувачів та працівників музею – знімуть. Та чекатимуть літа, коли можна буде розпочати реставрацію.

Нагадаємо:

У Києві 14 січня зафіксували рекордну швидкість вітру - 23 м/с або 83 км/год. Показник на 3 м/с перевищив попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році. Зазначається, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці дорівнює 25 м/с і утримується від 20 березня 1881 року.

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