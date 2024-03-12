У Києві виявили десятки урн з прахом покійних: що кажуть в поліції

Правоохоронці встановлюють обставини та осіб, які можуть бути причетними до цієї події.

Мешканці Подільського району столиці виявили на одному з пустирів страшну знахідку. В залишеному пакетах та коробках були знайдені урни, у яких зазвичай зберігають попіл від спалених тіл покійників, поруч також був помічений поминальний вінок.

На урнах вказані імена та прізвища покійних, їх дату народження та смерті. Небайдужі громадяни одразу викликали на місце поліцію.

Урни із прахом, які виявили у Києві / Фото: Фото з соціальних мереж

В поліції Києва сайту ТСН.ua підтвердили інформацію, що на пустирі у Подільському районі, 10 березня, були знайдені поховальні урни.

"На пустирі було виявлено пакет, у якому знаходилося 36 поховальних урн з ймовірним прахом померлих людей. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 297 ККУ. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та осіб причетних до скоєння цього правопорушення", - розповіли в поліції Києва.

Місце, де виявили урни із прахом покійних. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Києві засудили охоронця ЖК, який попереджав мешканців про прихід ТЦК.

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