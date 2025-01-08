У Києві виявили перший випадок вірусу з Китаю: чим він небезпечний і що радять лікарі

Головний санлікар столиці розповів, як вберегтися та що з першим інфікованим.

Українські медики забили тривогу, через спалах метапневмовірусу (HMPV) який може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку.

Про проблему заговорили, бо вірус набирає обертів у Китаї та Казахстані.

В Україні з початку епідсезону вже зареєстровано 14 офіційно підтверджених випадків. Хвороба небезпечна для маленьких дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою.

Що відомо про HMPV

Орієнтовний інкубаційний період вірусу – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні, повідомила лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська.

Відомо, що зараження відбувається крапельним шляхом та можуть ставатися повторно. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким із розвитком дихальної недостатності.

ТСН.ua з’ясовував, чи є серед інфікованих кияни та загалом, що думають з цього приводу медики.

Як виявляють небезпечний вірус

За словами Сергія Чумака, головного санітарного лікаря Києва, метапневмовірус відноситься до респіраторної групи.

"Такі віруси завжди були, є і будуть. Періодично вони фіксуються у Києві, особливо під час епідеміологічного сезону, як зараз. Торік у нашій вірусологічній лабораторії було виявлено лише один випадок метапневмовірусу. Тут варто зазначити, що лабораторні дослідження проводяться вибірково – дозорні лікувальні заклади привозять нам зразки і ми досліджуємо матеріал, як на грип, так і на метапневмовірус", – розповідає ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

Перший випадок HMPV зафіксовано у Києві

Він додає, що на минулому тижні фахівці лабораторії виявили метапневмовірус у зразках мешканця столиці. Поки це єдиний випадок у Києві. Пацієнтом виявився чоловік, киянин. Медики не розголошують його точний вік.

"Чоловік – мешканець Києва. Він нікуди за кордон не виїжджав, знаходився у Києві. Зараз ця людина більш-менш нормально себе почуває. Тяжкого перебігу хвороби немає. Чоловік звернувся до лікаря за медичною допомогою. Медичний заклад є дозорним і зразки його матеріалів потрапили до нас на дослідження. За минулий тиждень це перший випадок виявлення HMPV у Києві, один з 14 лабораторно підтверджених в Україні", – зазначає Сергій Чумак.

Можуть бути з ускладненнями

Головний санлікар Києва погоджується, що непідтверджених випадків може бути більше, бо люди не завжди звертаються за медичною допомогою та надають зразки на дослідження.

Пацієнти можуть переносити вірус у легкій формі, але відомо що можливі й ускладнення, як від будь-якого респіраторного захворювання – грипу, коронавірусу чи ГРВІ.

"Вірус може протікати з ускладненнями, якщо захворіла маленька дитина, або через ослаблений імунітет, у людей похилого віку. У таких випадках метапневмовірус може бути небезпечним. Уберегтися від хвороби можна завдяки вакцинації, як від ковіду та грипу, у такому випадку хвороба протікає легше. Але наразі тяжких хворих на HMPV у Києві немає", – пояснює фахівець.

Профілактика хвороби

Щодо профілактики, то, за словами Сергія Чумака, тут правила прості, як це було і під час епідемії коронавірусу та ГРВІ.

"Потрібно уникати масового скупчення людей, не контактувати з явно хворими особами, а якщо вже захворіли, то залишайтеся вдома і звертайтеся по допомогу до лікаря. Звісно, якщо вам треба до лікарні чи владнати якісь інші справи, то потрібно одягати захисну маску. Якщо хворієте вдома, то треба регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання та обов’язково мити руки після вулиці та транспорту", – радить Сергій Чумак.

Раніше ТСН.ua розповідав, що небезпечний вірус з Китаю дістався України: що про нього відомо та чого слід остерігатися.

Підтверджені випадки! Нашумілий метапневмовірус у світі в Україні! Чи час панікувати?

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