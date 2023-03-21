У Києві військового в балаклаві вигнали з маршрутки: подробиці скандалу (відео)

Водій каже, що нікого не виганяв, а військовий був в спортивних штанах та балаклаві.

В соціальних мережах активно обговорюють відео, на якому водія маршрутки №580 звинувачують у тому, що він нібито відмовив у безкоштовному проїзді військовослужбовцю. До речі, вартість проїзду в цьому автобусі 15 гривень. На відео водія називають неприємними словами, а в коментарях люди дискутують з приводу цієї ситуації і посипають водія прокльонами.

Чоловік, який записав відео, стверджує, що бачив на куртці військового – шеврони, позивний. На відео він каже, що воїна ЗСУ вигнали з маршрутки.

Сайт ТСН.ua звернувся за роз’ясненням до приватного перевізника, який працює на цьому маршруті.

Директор компанії-перевізника зазначає, що цей випадок трапився не на кінцевій маршруту, а на вулиці Каштановій.

«До маршрутки зайшов молодий чоловік у військовій куртці, спортивних штанах та у балаклаві на голові – обличчя не було видно. Він показав водієві документ на листку паперу з фото. Наш водій подивився на людину в балаклаві і попросив показати військовий квиток. Водій вважає, що хлопець просто хотів пожартувати, бо після прохання показати військовий квиток, одразу вийшов з маршрутки. В салоні почали кричати, що військового вигнали. Якийсь чоловік зняв це відео, виклав у Мережу і на водія посипалися звинувачення», - розповідає сайту ТСН.ua Сергій Криворучко, директор приватного підприємства «Універсал-Транс».

Він додає, що якби чоловік дійсно був військовим, то він би не ходив по місту в спортивних штанах і не заходив би до транспорту в балаклаві на обличчі.

«Скоріш за все, так наша молодь вирішила пожартувати… Можливо, і посвідчення у хлопця було не його. Наш водій з ним нормально розмовляв, не сварився, не ображав, не виганяв з маршрутки. Просто сказав – покажи військовий квиток і їдь собі. На водія ніколи не було нарікань, він давно працює на маршруті і з повагою ставиться до наших воїнів. Перевозить пільговиків при пред’явленню посвідчення. Та й військових возить безкоштовно, коли вони у формі або показують відповідний документ», - пояснює Сергій Криворучко.

Директор підприємства додає, що карати водія немає за що. Він нічого поганого не сказав і не зробив під час роботи на маршруті.

Нагадаємо, на станції метро "Хрещатик" поліцейські затримали нетверезого чоловіка. В соціальних мережах опублікували фото моменту затримання в метро. Людей налякала калюжа крові на підлозі станції. А поліцейські повели чоловіка на вихід.

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