У Києві власник, який зробив з однієї квартири три, придбав ще одне помешкання у цьому самому будинку: що відомо

Виявилось, що стіни, на яких ведуться роботи - підпорні.

У Києві власник, який зробив з однієї квартири три, придбав ще одне помешкання у цій самій багатоповерхівці.

Чоловік там хоче створити таку саму трансформацію.

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Деталі - у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 10 лютого.

Зазначимо, що чоловік у своїй трикімнатній квартирі провів до кожної з кімнат по санвузлу, і почав використовувати кімнати як окремі смартквартири. За проєктом будинку такі маніпуляції заборонені. Лілія Лисенко, яка живе прямо під таким "хостелом", вже два роки бореться з горе-власником. Однак ЖЕК і Державна інспекція архітектури та містобудування - на запити реагують мляво.

Позаминулого літа представники ЖЕКу склали акт, який вимагає термінового демонтажу додаткових труб. Однак далі листа діло не пішло. Лілія показує нам і запити в Державну архітектурно-будівельну інспекцію України. Саме цей орган має боротися з неправомірними переплануваннями. Однак на численні звернення жінки - реакції нуль. Цю історію ми розповіли в "Сніданку" два тижні тому. Надія була лише на розголос у медіа.

Однак сталося ще гірше. Цей самий власник у цьому самому будинку придбав ще одну квартиру. Мешканці побоюються, що в новому житлі він зробить те ж саме.

Прораб, який нині працює у придбаній квартирі каже, що власник дає команду, щоб швидше щось робити... Там планується декілька санузлів. Тож сусіди розуміють, що історія повторюється.

"Деякі стіни були проштроблені всередині", - зазначають мешканці багатоповерхівки.

Чоловік на ім'я Олександр живе аж на 12 поверхів нижче. І навіть там відчув , що будинок дрижить.

"Вібрація там підлоги, стін", - уточнив він.

Виявилось, що стіни, на яких ведуться роботи - підпорні.

У керівній компанії кажуть, що про цю проблему знають і навіть два дні поспіль викликали туди поліцію.

"Поліція , я так розумію, туди не приїхала", - каже співробітниця керівної компанії.

Державна інспекція архітектури та містобудування взагалі не відповідає. Ні мешканцям, ні "Сніданку". Хоча юристи й адвокати кажуть, що саме вона контролює й карає за незаконні трансформації.

Адвокатка Ірина Стародуб каже, що подальші дії - це тільки звернення з позовом, заявою до суду.

"І в судовому порядку ми будемо подавати клопотання, щоб все-таки зобов'язати ДАБІ через суд надати нам висновок, оскільки без такого висновку ми не зможемо в повному обсязі винести свою правову позицію", - зазначає вона.

Адвокатка додає, що вже наступного тижня справа сусідки Лілії потрапить до суду.

Мешканці ж сподіваються, що з другою квартирою все не зайде так далеко, і небезпечний ремонт зупинять раніше.

Куди скаржитися, якщо сусід порушує будівельні норми

Нагадаємо, у столиці власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень. Заповзятливий господар просить за таку кімнату 3500 гривень і ще 500 гривень за комунальні послуги.

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