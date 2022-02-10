У Києві власник, який зробив з однієї квартири три, придбав ще одне помешкання у цьому самому будинку: що відомо

Виявилось, що стіни, на яких ведуться роботи - підпорні.
У Києві власник, який зробив з однієї квартири три, придбав ще одне помешкання у цій самій багатоповерхівці.
Чоловік там хоче створити таку саму трансформацію.
Деталі - у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 10 лютого.
Зазначимо, що чоловік у своїй трикімнатній квартирі провів до кожної з кімнат по санвузлу, і почав використовувати кімнати як окремі смартквартири. За проєктом будинку такі маніпуляції заборонені. Лілія Лисенко, яка живе прямо під таким "хостелом", вже два роки бореться з горе-власником. Однак ЖЕК і Державна інспекція архітектури та містобудування - на запити реагують мляво.
Позаминулого літа представники ЖЕКу склали акт, який вимагає термінового демонтажу додаткових труб. Однак далі листа діло не пішло. Лілія показує нам і запити в Державну архітектурно-будівельну інспекцію України. Саме цей орган має боротися з неправомірними переплануваннями. Однак на численні звернення жінки - реакції нуль. Цю історію ми розповіли в "Сніданку" два тижні тому. Надія була лише на розголос у медіа.
Однак сталося ще гірше. Цей самий власник у цьому самому будинку придбав ще одну квартиру. Мешканці побоюються, що в новому житлі він зробить те ж саме.
Прораб, який нині працює у придбаній квартирі каже, що власник дає команду, щоб швидше щось робити... Там планується декілька санузлів. Тож сусіди розуміють, що історія повторюється.
"Деякі стіни були проштроблені всередині", - зазначають мешканці багатоповерхівки.
Чоловік на ім'я Олександр живе аж на 12 поверхів нижче. І навіть там відчув , що будинок дрижить.
"Вібрація там підлоги, стін", - уточнив він.
Виявилось, що стіни, на яких ведуться роботи - підпорні.
У керівній компанії кажуть, що про цю проблему знають і навіть два дні поспіль викликали туди поліцію.
"Поліція , я так розумію, туди не приїхала", - каже співробітниця керівної компанії.
Державна інспекція архітектури та містобудування взагалі не відповідає. Ні мешканцям, ні "Сніданку". Хоча юристи й адвокати кажуть, що саме вона контролює й карає за незаконні трансформації.
Адвокатка Ірина Стародуб каже, що подальші дії - це тільки звернення з позовом, заявою до суду.
"І в судовому порядку ми будемо подавати клопотання, щоб все-таки зобов'язати ДАБІ через суд надати нам висновок, оскільки без такого висновку ми не зможемо в повному обсязі винести свою правову позицію", - зазначає вона.
Адвокатка додає, що вже наступного тижня справа сусідки Лілії потрапить до суду.
Мешканці ж сподіваються, що з другою квартирою все не зайде так далеко, і небезпечний ремонт зупинять раніше.
Нагадаємо, у столиці власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень. Заповзятливий господар просить за таку кімнату 3500 гривень і ще 500 гривень за комунальні послуги.
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