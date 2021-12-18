У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив десять припаркованих авто

Аварія посеред ночі проти 18 грудня сталася у Подільському районі Києва.

У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив десять припаркованих авто

Про це інформує кореспондент ТСН.

Аварія посеред ночі проти 18 грудня сталася у Подільському районі Києва.

За попередньою інформацією поліції, чоловік на шаленій швидкості спершу зачепив одну з припаркованих авто. Кермувальника занесло і він протаранив ще з десяток автівок. За словами свідків, чоловік з авто вийшов, надягнув маску та втік у зворотному напрямку.

ТСН.ua

Нагадаємо, що у Харкові група адвокатів, яка представляє інтереси постраждалих у резонансній ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна, заявила про нові злочини підозрюваного 16-річного Миколи Харківського.

Нагадаємо, що харківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до кермування автомобілем.

Читайте також:

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 17 грудня 2021 року