Аварія посеред ночі проти 18 грудня сталася у Подільському районі Києва.
У Києві водій вночі на шаленій швидкості протаранив десять припаркованих авто
Про це інформує кореспондент ТСН.
Аварія посеред ночі проти 18 грудня сталася у Подільському районі Києва.
За попередньою інформацією поліції, чоловік на шаленій швидкості спершу зачепив одну з припаркованих авто. Кермувальника занесло і він протаранив ще з десяток автівок. За словами свідків, чоловік з авто вийшов, надягнув маску та втік у зворотному напрямку.
Нагадаємо, що у Харкові група адвокатів, яка представляє інтереси постраждалих у резонансній ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна, заявила про нові злочини підозрюваного 16-річного Миколи Харківського.
Нагадаємо, що харківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до кермування автомобілем.
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