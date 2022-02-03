У Києві восени 2022 року хочуть провести вибори: столичні депутати “з боями” проголосували за скандальне рішення

Голосуванню в Київраді намагалася завадити група народних депутатів.

У четвер, 3 лютого, на сесії Київської міської ради депутати зробили крок до відновлення районних рад у столиці, які було ліквідовано ще 2010 року. Вибори до відновлених органів місцевого самоврядування планують провести вже восени цього року. Під час перехідного періоду в районах Києва господарюватимуть відповідні департаменти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Столичні обранці прагнуть повернути районні ради. Тому до порядку денного як невідкладні внесли декілька питань. Зокрема, хочуть створити підготовчу групу, яка б визначила необхідну кількість райрад у столиці та їхні повноваження.

Мер Києва Віталій Кличко визнає, що нові органи засновують вимушено. За його словами, минулого тижня без погодження зі столичним міським головою президент звільнив кількох районних голів. А новопризначені очільники навіть не прийшли познайомитися.

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Столичний голова каже, що у таких умовах керувати містом складно і на підтвердження цього наводить просту алегорію. “Якщо автівка рухається, а кермо починають тягнути то з однієї, то з іншої сторони, то ця автівка може не доїхати до наступного перехрестя”, - зазначив Кличко.

На сесію міськради прийшла група народних депутатів, які стверджують, що вирішувати питання в такий спосіб, який пропонує Київрада, не можна.

“Ми ініціювали внесення змін до закону "Про столицю", які передбачають створення районних рад. І на основі створених райрад буде створюватися повноцінне самоврядування в районах. Але робити це треба за таким алгоритмом. А не намагатися узурпувати владу”, - пояснює народна депутатка Леся Забуранна.

Коли на словах переконати не вдалося, народні депутати спробували заблокувати трибуну, щоб завадити голосуванню. Але ця спроба буда неуспішною.

Поки вибори до районних рад не відбулися, в районах столиці господарюватиме нова структура — департаменти. Вони опікуватимуться, зокрема, усім комунальним майном. Розташовані будуть в тих же будівлях, що й районні адміністрації.

Секретар Київської міськради Володимир Бондаренко пояснює, що для мешканців міста практично нічого не зміниться — вони будуть звертатися за тією ж адресою, до тих самих спеціалістів, які будуть виконувати свої повноваження не залежно від підпорядкування — РДА чи департаменту. “Нічого не зміниться, він точно так же виконуватиме це повноваження”, - переконує він.

Натомість депутат Київради із фракції “Слуга народу” Андрій Вітренко вважає, що створення департаментів остаточно заплутає киян, які не будуть знати, куди їм звертатися.

“Кількість бюрократії в цій будівлі зросте майже в два рази”, - стверджує депутат.

Ухвалення сьогоднішнього рішення Київрадою народні депутати оскаржуватимуть у суді.

Вибори до столичних райрад планують провести уже восени | Новини України

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