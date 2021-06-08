У Києві з 10 поверху викинули пса: власнику тварини "світить" до восьми років тюрми

Нині в поліції збирають докази жорстокого поводження з твариною.
У Києві з 10 поверху викинули собаку. Скавчання почули сусіди, вони й вибігли надвір. Натомість п'яний власник намагався затягнути напівживого пса додому. Довелося викликати поліцію. Собаку таки звільнили, але довезти до клініки - не встигли. Тим часом душогуба з поліції відпустили. Чому і чим закінчується розслідування таких справ, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Гуркіт та скавчання почули студенти з гуртожитку навпроти. Вони й зафільмували відео. Кажуть, що чоловік був п'яний, тож пропонували допомогу. Той від неї відмовився.
Поки на місце їхали копи, сусіди видерли пса з рук його власника і повезли нещасного до ветклініки. Дорогою собака померла.
Тим часом його господаря з відділку відпустили. Підстав затримувати не було, бо на момент допиту пес іще був живий. Тепер кваліфікацію провадження змінили. Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 ККУ - жорстоке поводження з тваринами.
Журналісти намагалися поспілкуватися з чоловіком. Двері відчинила його дружина. Каже, що тварина впала випадково. Проте, що те, що це був нещасний випадок - ні сусіди, ані консьєржі не вірять.
У клініці повідомили, що собака померла від падіння з висоти, але для більш детального діагнозу тіло відправили на розтин.
Нині в поліції збирають докази жорстокого поводження з твариною. Утім, до кінця такі справи доводять украй рідко.
Так, наприклад, у лютому цього року на Одещині чоловік проламав череп і розтрощив щелепу сусідському хаскі за те, що той задушив його курей. Пес вижив і чолов'яга відбувся адміністративним покаранням. Люди, які про це дізналися, вчинили над ним самосуд.
Найбільша складність - це проведення судово-ветеринарної експертизи. Бо судово-ветеринарних експертів лише два на Україну.
Експертизу тіла мають зробити в Києві. Вона і встановить точну причину смерті. Якщо провину його власника доведуть - чоловікові можуть присудити до восьми років тюрми.
Нагадаємо, у Києві кішка спить на килимку біля дверей квартири, звідки виїхала її господарка.
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