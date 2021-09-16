У Києві з’явилася скульптура кита зі сміття: як її створювали

У Києві з’явилася скульптура кита зі сміття: як її створювали

Цей 12-метровий кит - найбільша в Україні інтерактивна скульптура

Кит зі сміття: у столиці встановили скульптуру з переробленого пластику, яка зображатиме екологічний стан міста. Робитиме це змінюючи кольори підсвітки, саме так показуватимуть якість повітря у місті, кількість опадів пори року та навіть рівень припливів.

Як створювали першого в Україні екологічного кита, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Цей 12-метровий кит - найбільша в Україні інтерактивна скульптура. А це теж він, тільки рік тому - щоправда, у цих кілограмах сміття поки його впізнати тяжко.

Для прибирання виходили сім разів, а ще забрали уже відсортоване з 25 шкіл. Частина зібраного сміття пішла на вторинне перероблювання, а кришечки стали пластинами для "кита".

Спочатку Київський кит важив дві тони, нині його зменшили втричі. Пластикових трикутників, які стали «шкірою» - 700, і кожен з них різного розміру:

Ще два тижні безперервної роботи, і ось вона – найбільша в Україні скульптура з переробленого сміття.

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Київський кит особливий не лише будовою з переробленого пластику, а й підсвіткою. Її колір змінюватиметься залежно від пори року, кількості опадів та якості повітря, зараз трохи погано видно, бо день, але кит світиться синім, це означає, що столичне повітря у нормі. Як тільки цей показник зміниться – підсвітка ставатиме жовтою, а в критичних випадках червоною. Вона підключена до спеціальної екосистеми, яка всі ці показники моніторить.

Обійшовся кит у два мільйони гривень, а ініціативою уже зацікавилися у інших містах України та сусідній Польщі.

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Новини України: у столиці встановили скульптуру кита, яка зображатиме екологічний стан міста

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