У Києві загорівся причеп "Нової Пошти": чому виникла пожежа і чи відшкодують людям гроші за посилки

У "Новій Пошті" кажуть, що загорання сталось через одну з посилок, яка була у причепі.

Сьогодні, 12 червня, на території Київського терміналу "Нової Пошти" спалахнув причеп з посилками. У зв'язку з цим, компанія пообіцяла компенсувати клієнтам оголошену вартість посилок, які були у контейнері.

Про це ТСН.ua повідомили у пресслужбі "Нової Пошти".

Також у компанії розповіли, що загорання сталось через одну з посилок, яка була завантажена у автомобіль.

"Компанія виплатить компенсації клієнтам згідно оголошеної вартості відправлення. Просимо клієнтів дотримуватися правил надання послуг і не відправляти заборонені для перевезення вантажі, адже це може нашкодити здоров’ю людей або іншим відправленням", - зазначили у "Новій Пошті".

Нагадаємо, причеп "Нової Пошти" з посилками спалахнув в Жулянах на території терміналу компанії. Вогнеборцям вдалось оперативно погасити полум'я і запобігти подальшому його поширенню.

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