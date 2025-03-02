У Києві здорожчає вартість утримання будинків: що сталося

У Києві здорожчає вартість послуги утримання багатоквартирних будинків. У соціальних мережах жителі різних районів столиці публікують об’яви, у яких повідомляється, що з 1 березня мешканцям доведеться платити 12,84 грн на місяць за 1 квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення у будинку. Причому ціни по Києву досить різні –12,50 грн, 12,84 грн, 13,08 грн.

Городяни шоковані таким нововведенням, адже стан деяких багатоквартирних будинків жахливий, а з мешканців ще й проситимуть додаткові кошти за таке "утримання".

За словами Олега Попенка, голови Спілки споживачів комунальних послуг, подібне відбувається через проведення у Києві конкурсу управителів багатоквартирних будинків, який відбувся торік.

Конкурс "для своїх" людей?

Зараз, за словами експерта, мешканці столиці, як то кажуть, пожинають результати конкурсу. Він стосувався багатоквартирних будинків, які до цього обслуговувалися керуючими компаніями у 10 районах столиці, а це близько 8 тисяч житлових будинків.

"Конкурс провели, але з численними порушеннями. Їх виявляли, як на початку формування конкурсної документації, так і під час визначення переможців. Адже перемогли ті ж самі 10 керуючих компаній, які до цього займалися управлінням будинків. На конкурс не було допущено жодної компанії, яка б могла скласти конкуренцію комунальним керуючим компаніям. Ці учасники, до речі, пропонували вартість обслуговування багатоквартирних будинків на 50% дешевшу, ніж комунальні керуючі компанії. Але їх просто відшили. Як на мене, то це означає, що конкурс провели "для своїх", бо тепер вартість обслуговування будинку зросла майже вдвічі, раніше вона була в межах 7 гривень. І я не виключаю, що конкурс був потрібен лише для того, щоб підняти вартість утримання будинків", – розповідає ТСН.ua Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

З 1 березня здорожчає утримання багатоквартирних будинків у Києві / Колаж ТСН.ua

Порушень дуже багато

Він додає, що в конкурсі управителів були зафіксовані порушення не тільки при формуванні необхідної документації, а й під час його проведення.

"Звісно, що мешканці могли не знати про проведення такого конкурсу, та й, власне, знати їм це не обов’язково, бо впливати на нього вони ніяк не можуть. Тут важливіше, що були компанії, які пропонували дешевшу ціну і подавали документи на участь у конкурсі. У них спочатку документи приймали, а через пару днів поставили до відома, що документи не прийняті, до побачення. Це, як на мене, дуже серйозне порушення", – підкреслює Олег Попенко.

Питання до вартості утримання будинків

Експерт повідомляє, що від Спілки споживачів комунальних послуг, він підготував та направив відповідне звернення до КМВА, Кабміну, ДАСУ, Держпродспоживслужби, аби вони розібралися з ситуацією навколо скандального конкурсу.

"Як на мене, то у конкурсі від КМДА величезна купа порушень. Є питання і до самих розрахунків вартості утримання багатоквартирних будинків. Вона визначається з 14 пунктів, серед яких головним є прибирання прибудинкової території. Але таке прибирання формується за рахунок земельної ділянки. Якщо ж земля не перебуває у власності співвласників багатоквартирного будинку, то люди не повинні сплачувати за її прибирання", – зауважує Олег Попенко.

Вартість взяли зі стелі?

Звісно, мешканці можуть на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку проголосувати за те, що вони готові визнати прибудинкову ділянку, як таку, що обслуговується їхнім будинком. І лише у такому випадку можна визначити обсяги прибирання прибудинкової території.

"Але таких зборів мешканців ніхто не проводив, протоколів не існує у більшості випадків. Скажу вам більше, лише у Дарницькому районі столиці технічна документація на будинки є лише у 30% споруд. А це дуже важливо, без неї неможливо визначити обсяги прибирання в самому будинку. Звісно, що можна взяти, якісь цифри зі стелі 12,50 грн і навіть 13,08 грн, але все це, при бажанні, можна виявити і "фантазери" можуть понести відповідальність", – зазначає голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Платити чи не платити?

Олег Попенко радить киянам уважно читати договір з керуючою компанією і не поспішати оплачувати за утримання будинку запропоновані суми.

"Договір варто дуже уважно перечитати. Громадяни мають перевірити усі нарахування та витребувати у керуючої компанії перелік документації, яка підтверджує наведені розрахунки. Якщо таких документів немає, то у такому разі підписувати договір не обов’язково. І відповідно, платити людям не варто. Посадовці мають усунути допущені порушення і запропонувати споживачу новий договір", – пояснює Олег Попенко.

Навряд чи варто чекати на покращення

Зараз мешканці будинків намагаються з’ясувати звідки взялися такі суми за утримання будинків і що зміниться у їхньому під’їзді у разі сплати коштів. Адже йдеться про багатоквартирні будинки на 230-324 квартири, з яких тепер щомісячно будуть збирати чималі кошти.

"Я дуже сумніваюся, що людям варто чекати на якесь покращення. Адже будинком, де був затоплений підвал чи дірявий дах, буде займатися компанія, яка і раніше ним займалась, з тим же керівництвом. Якщо вони до цього нічого не робили, то я гадаю, що і надалі нічого не робитимуть. Головне – отримувати кошти на утримування будинку", – каже Олег Попенко.

"Мертві душі" та крадіжки електрики

Експерт пригадує власний досвід роботи у керуючій компанії Дарницького району, де працював з 2016 по 2019 рік фінансовим директором та заступником по економіці та енергоефективності. Та каже, що зіткнувся з купою порушень з боку керівників жеків.

"Одне з порушень – це "мертві душі". Коли людей "беруть" на роботу, нараховують їм чотири ставки, а в реальності ніхто не прибирає. Гроші просто кладуть собі до кишені. Або ж розкрадання електроенергії. До живлення будинку підключалися кіоски, магазини, автостоянки. Начальнику жеку власники платили гроші готівкою, а за електрику сплачували мешканці будинку. Коли ми створили у керуючій компанії Центр енергоефективності, то тільки за півроку отримали економію електроенергії на майже 800 тисяч гривень. Як тільки мене скоротили, там знову повернулося до старих схем, як і у багатьох районах Києва. Тому, на жаль, нічого хорошого від результатів конкурсу чекати не варто", – розповідає Олег Попенко.

Хто має контролювати виконання робіт?

Щодо контролю використання коштів керуючими компаніями, то експерт каже, що свого часу у Дарницькому районі було запроваджено обов’язкові звіти виконання робіт двірником або майстром. Вони мали зібрати серед мешканців певну кількість підписів для того, щоб в них прийняли виконану роботу.

"Після запровадження такого методу, почалися реальні зміни на краще. Працівники відчули відповідальність, бо якщо погано виконають свою роботу, то мешканці не поставлять підпис, а якщо не буде підписів, то двірник чи майстер дільниці не отримає доплату до своєї ставки. Тому це почало досить ефективно працювати. Звісно, то була наша ініціатива, яка законодавчо не була закріплена. І як тільки мене скоротили, то про ініціативу одразу забули. Вона була нікому не цікава, бо заважала розкрадати кошти. На жаль, керівникам жеків простіше платити надбавку працівникам за їх лояльність, а не за якість виконаних робіт", – підсумовує Олег Попенко.

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