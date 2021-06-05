У Києві згорів та вибухнув мікроавтобус - ексклюзивне відео

Причина виникнення вогню поки що невідома.

Під вечір суботи, 5 червня, на проспекті Перемоги на Нивках у Києві спалахнув мікроавтобус.

Журналіст ТСН.ua передає з місця події, що транспортний засіб палав на крайній правій смузі. Вогнем був охоплений увесь мікроавтобус. В якийсь момент стався вибух - це могло бути пальне.

На місце приїхали одразу дві пожежні машини й почали гасити полум’я.

Нині рух транспорту проспектом Перемоги в районі Нивок ускладнений.

Що стало причиною загорання і чи є постраждалі, поки що невідомо. Мікроавтобус згорів повністю.

У Києві загорівся та вибухнув мікроавтобус

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