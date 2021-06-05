У Києві згорів та вибухнув мікроавтобус - ексклюзивне відео

Причина виникнення вогню поки що невідома.
Під вечір суботи, 5 червня, на проспекті Перемоги на Нивках у Києві спалахнув мікроавтобус.
Журналіст ТСН.ua передає з місця події, що транспортний засіб палав на крайній правій смузі. Вогнем був охоплений увесь мікроавтобус. В якийсь момент стався вибух - це могло бути пальне.
На місце приїхали одразу дві пожежні машини й почали гасити полум’я.
Нині рух транспорту проспектом Перемоги в районі Нивок ускладнений.
Що стало причиною загорання і чи є постраждалі, поки що невідомо. Мікроавтобус згорів повністю.