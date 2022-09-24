У Києві жінці з ураженими різними пухлинами нирками, врятували орган завдяки унікальній операції

Пухлини у нирках Тетяни були різного походження, і полтавські медики допомогти жінці не змогли.

Столичні хірурги провели унікальну операцію: пацієнтці, обидві нирки якої були вражені пухлинами, врятували орган, використавши технологію трансплантації. Нирку фактично прооперували на окремому операційному столі, а потім вшили пацієнтці, йдеться в ТСН.

Пухлини у нирках Тетяни були різного походження, і полтавські медики допомогти жінці не змогли. «Є два окремих захворювання окремо в кожній нирці, і якщо окремо розглядати кожну з них, то кожну довелось б видаляти повністю», - розповідають лікарі.

Одна нирка підлягала видаленню стовідсотково, шанси врятувати другу – були мізерні. Але лікарі вирішили ризикнути і наважились на операцію, яка межує з трансплантацією.

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Одну нирку Тетяні видалили. Всередині другої була величезна пухлина, її лікарі рятували в чотири руки на окремому операційному столі. Пухлину видалили, всі сосуди та протоки зшили і вже здоровий орган повернули на місце. « Коли я дізналась, що нирка залишилась, в мене аж сльози градом», - каже Тетяна.

За тиждень після надскладної операції Тетяна самостійно іде на УЗД. Дослідження роблять щодня, аби переконатися, що нирка в порядку. «У нас гарненька звичайна нирочка без зайвих включень, без рідинних компонентів. Кровотоки чудові», - переконується лікар.

Тетяна щосекунди дякує лікарям і вже збирається додому: там на свою врятовану маму чекають троє синів.

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