У Києві жінка намагалась стрибнути з вікна із трирічною дитиною: що могло стати причиною такого наміру

У Києві жінка намагалась стрибнути з вікна із трирічною дитиною: що могло стати причиною такого наміру

Як вдалося врятувати малюка та жінку за крок до смерті.

Взяла на руки 3-річного сина та намагалась вистрибнути з 12-го поверху, але завадили поліцейські. Напередодні ввечері, до столичної поліції подзвонила мати 32-річної жінки і заявила, що донька з онуком погрожує викинутись з дитиною з вікна. Як вдалося врятувати малюка та жінку за крок до смерті, де зараз дитина та чому мати хотіла вкоротити віку і сину, і собі, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 січня 2022 року.

32-річна жінка зачинилась у цій квартирі, після схопила 3-річного сина, вивела на балкон та збиралась викинутись з ним з вікна. У цей час її мати спочатку намагалась вмовити доньку злізти з балкону самотужки, а коли зрозуміла, що марно – подзвонила до поліції. Копи майже годину умовляли жінку не стрибати:

Ймовірно, розлучення і стало причиною таких дій. Увесь час перемовин - 3-річного сина жінка відпускати від себе не хотіла.

І тільки коли одна група рятувальників була готова перехопити її з вікна , інша виламала двері та зняла жінку з сином з балкону. Переляканого хлопчика одразу передали медикам, нині він з бабусею. Проте вона дверей не відчиняє.

Сусіди ж розповідають жінка квартиру орендувала, раніше працювала продавчинею, але останнім часом з роботи пішла. Зараз 32-річа матір під вартою, на неї відкрили кримінальне провадження через замах на вбивство дитини. Санкція стаття передбачає від позбавлення волі на 15 років до довічного ув’язнення.

Також тривають медекспертизи, які визначать чи була жінка на момент скоєння злочину осудною.

Нагадаємо, що у Києві з квартири, заваленої мотлохом до стелі, врятували маленьких дітей.

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32-річна жінка намагалась вистрибнути з вікна з 3-річним сином на руках | Новини Києва